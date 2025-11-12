Jeste li čuli za 'toner pads'? Korejski beauty trend zaludio je TikTok, a obećava savršeno ujednačenu kožu

Na prvi pogled, djeluju kao obične pamučne blazinice natopljene tonikom, a zapravo se radi o puno učinkovitijem proizvodu

Korejska kozmetika već dugo slovi kao predvodnik inovacija u njezi kože, a aktualni trend dolazi iz Seula i zove se toner pads. dugo slovi kao predvodnik inovacija u njezi kože, a najnoviji trend koji dolazi iz Seula zove se toner pads. Na prvi pogled, djeluju kao obične pamučne blazinice natopljene tonikom, a zapravo se radi o puno učinkovitijem proizvodu.

Toner pads su pamučni jastučići natopljeni laganom otopinom koja obično sadrži tonik, hidratantne sastojke poput hijaluronske kiseline i glicerina, te blage eksfolijante koji nježno uklanjaju mrtve stanice kože. Namijenjeni su kao multifunkcionalni korak u njezi kože, smješteni između čišćenja i hidratacije, i djeluju kao mini maska, tretman i toner u jednom proizvodu.

Mogu imati umirujuće, hidratantno ili balansirajuće djelovanje. Idealna kombinacija tekućine i teksture omogućava ravnomjerno otpuštanje proizvoda, čime se koža prekriva optimalnom količinom aktivnih sastojaka. Za razliku od zapadnih verzija koje se često fokusiraju na piling i čišćenje, korejski pristup usmjeren je na obnovu i ravnotežu kože, s ciljem nadoknade vlage i vraćanja prirodnog sjaja. Zbog toga toner pads ne isušuju kožu, već je hidratiziraju, čineći ih pogodnima i za jutarnje i za večernje rutine.

Kako ih koristiti?

Toner pads se mogu primijeniti na nekoliko načina: kao klasičan tonik, nakon čišćenja kako bi se uklonili ostatci nečistoća i pripremila koža za sljedeće korake njege. Mogu se koristiti i kao maska, tako da se nekoliko jastučića pritisne na specifična područja lica, poput obraza ili čela, te ostavi nekoliko minuta kako bi koža upila aktivne sastojke. Treći način je korištenje jastučića kao ciljani tretman, idealan za smirivanje iritacija, prištića ili suhih dijelova kože koji zahtijevaju dodatnu pažnju.