Jeste li čuli za puppy eyeliner? Nježan trend koji suptilno mijenja pogled

Tuš za oči jedan je od najbržih načina da osvježimo izgled i naglasimo oči. Iako je klasik poput crnog tuša uvijek siguran izbor, sve više se ističu stilovi koji nude nježniji, prirodniji efekt. Jedan od najpopularnijih je puppy eyeliner, poznat po tome da licu daje topliji, mekši izraz u usporedbi s dramatičnim “cat eye” stilom.

Za razliku od mačjeg oka, kod kojeg se linija podiže prema sljepoočnici, puppy eyeliner prati prirodni oblik oka i blago se spušta prema dolje. Upravo ta mala promjena stvara dojam većih, otvorenijih i nježnijih očiju. Zbog toga je ovaj look idealan za dnevne prilike, poslovne kombinacije ili za one koji žele suptilan, ali efektan make-up.

Kako napraviti puppy eyeliner?

Pripremite kapak

Nanesite laganu bazu ili malo korektora kako bi tuš lakše klizio i dulje trajao.

Počnite tankom linijom uz trepavice

Tuš povucite uz samu liniju trepavica, od unutarnjeg do vanjskog kuta oka.

Slijedite prirodni oblik oka

Kada dođete do kraja kapka, umjesto da liniju podignete, povucite je blago prema dolje, prateći prirodan pad oka.

Pojačajte definiciju

Ako želite izraženiji efekt, lagano podebljajte liniju na sredini i vanjskom dijelu oka, ali zadržite prirodan oblik.

Dodajte maskaru

Uvijte trepavice i nanesite maskaru kako bi oči izgledale još otvorenije i mekše.

Zašto volimo puppy eyeliner?

Ovaj stil je nenametljiv, laskav gotovo svakom obliku oka i donosi svježinu bez pretjerane dramatike. Savršen je za one koji žele nešto novo, a ipak jednostavno i svakodnevno nosivo. Puppy eyeliner je dokaz da mali pomak u tehnici nanošenja tuša može potpuno promijeniti dojam – i učiniti ga nježnijim, mekanijim i privlačnim.