403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Ljepota
NOVI BEAUTY TREND

Jeste li čuli za puppy eyeliner? Nježan trend koji suptilno mijenja pogled

Žena.hr
1. prosinca 2025.
Jeste li čuli za puppy eyeliner? Nježan trend koji suptilno mijenja pogled
Shutterstock
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Ovaj look idealan za dnevne prilike, poslovne kombinacije ili za one koji žele suptilan, ali efektan make-up.

Tuš za oči jedan je od najbržih načina da osvježimo izgled i naglasimo oči. Iako je klasik poput crnog tuša uvijek siguran izbor, sve više se ističu stilovi koji nude nježniji, prirodniji efekt. Jedan od najpopularnijih je puppy eyeliner, poznat po tome da licu daje topliji, mekši izraz u usporedbi s dramatičnim “cat eye” stilom.

@_mightysoul_ Apparently this Puppy Eyeliner hack is supposed to open your eyes up and look more flattering on you if you have hooded eyelids. I love my winged liner too much so idk how i feel about this haha! Let me know your honest thoughts on this! Gel liner used: @Anastasia Beverly Hills #puppyeyeliner #puppyliner #puppyeyelinertutorial #puppylinertutorial #puppyeyes #eyeliner #eyelinertutorial #eyelinerforbeginners #easyeyeliner #eyelinerforhoodedeyes #hoodedeyes #hoodedeyemakeuptipsandtricks #hoodedeyeshack #hoodedeyesmakeup #creatorsearchinsights ♬ original sound - Archie

Za razliku od mačjeg oka, kod kojeg se linija podiže prema sljepoočnici, puppy eyeliner prati prirodni oblik oka i blago se spušta prema dolje. Upravo ta mala promjena stvara dojam većih, otvorenijih i nježnijih očiju. Zbog toga je ovaj look idealan za dnevne prilike, poslovne kombinacije ili za one koji žele suptilan, ali efektan make-up.

Kako napraviti puppy eyeliner?

Pripremite kapak

Nanesite laganu bazu ili malo korektora kako bi tuš lakše klizio i dulje trajao.

Počnite tankom linijom uz trepavice

Tuš povucite uz samu liniju trepavica, od unutarnjeg do vanjskog kuta oka.

Slijedite prirodni oblik oka

Kada dođete do kraja kapka, umjesto da liniju podignete, povucite je blago prema dolje, prateći prirodan pad oka.

Pojačajte definiciju

Ako želite izraženiji efekt, lagano podebljajte liniju na sredini i vanjskom dijelu oka, ali zadržite prirodan oblik.

Dodajte maskaru

Uvijte trepavice i nanesite maskaru kako bi oči izgledale još otvorenije i mekše.

Zašto volimo puppy eyeliner?

Ovaj stil je nenametljiv, laskav gotovo svakom obliku oka i donosi svježinu bez pretjerane dramatike. Savršen je za one koji žele nešto novo, a ipak jednostavno i svakodnevno nosivo. Puppy eyeliner je dokaz da mali pomak u tehnici nanošenja tuša može potpuno promijeniti dojam – i učiniti ga nježnijim, mekanijim i privlačnim.

Pročitajte još o:
LjepotaEyeliner
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
NOVI BEAUTY TREND
Jeste li čuli za puppy eyeliner? Nježan trend koji suptilno mijenja pogled