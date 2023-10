7 kultnih jesenskih parfema koji će ti uljepšati hladnije dane

Jedan od omiljenih proizvoda gotovo svake žene unutar kozmetičke torbice je parfem. S dolaskom hladnijih dana sve češće posežemo za onim malo bogatijim i intenzivnijim mirisima koji u sebi sadrže aromatične, začinske i drvenaste note.

I dok smo u ljetnim danima više preferirale laganije parfeme, jesen nam daje priliku da se malo poigramo mirisima te da u svoju beauty rutinu uvedemo sve one neodoljive parfeme koji će nam uljepšati svakodnevicu. Jesenski parfemi, baš kao i sama jesen, odišu nekom posebnom i pomalo mističnom aurom, a izbor na tržištu prilično je bogat i raznolik.

Jesen je uvijek u znaku bogatih mirisa, svježeg zraka, šarenog lišća i udobnih modnih kombinacija, a jesenski parfemi savršeno dočaravaju taj 'cozy' momenat koji najčešće vežemo uz ovo godišnje doba.

Ako si u potrazi za novim parfemom idealnim za jesenske dane, a ne znaš odakle početi, za tebe imamo nekoliko sjajnih prijedloga. Riječ je o dobrim starim jesenskim klasicima koji su oduvijek privlačili komplimente svojom sanjivom harmonijom te neobičnim mirisnima notama među kojima se osobito ističu miris šume, mahovine te one pomalo neočekivane note, poput jantara i bergamota.

Od kultnog By the Fireplace od Maisona Margiele pa do legendarnog Opiuma od YSL-a, u nastavku smo izdvojile samo neke od univerzalno omiljenih jesenskih parfema koji će se savršeno upariti s elegantnim blejzerom od baršuna ili mekanim džemperom od kašmira.

Jo Malone Pomegranate Noir Cologne, 80 eur

Senzualnost izazovne crvene haljine. Zavodljiv. Intenzivan. Zagonetan. Sadrži mirisne note mošusa, pačulija, papra i tamjana.

Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540 Eau the parfum, 235 eur

Ako si spremna za parfem izdvojiti malo više novaca, s ovim mirisom nećeš pogriješiti. U sebi ima jantarne, drvenaste i cvjetne note i pravi je jesenski klasik.

Le Labo Santal 33 Eau de Parfum, 100 eur

Još jedan klasik za jesen kada je riječ o parfemima je svakako i onaj poznatog američkog brenda Le Labo. Santal 33 parfem je koji se već godinama nalazi na listi najpopularnijih parfema, i to sasvim opravdano.

Yves Saint Laurent Opium, 81 eur

Ovaj neodoljiv orijentalni parfem ispunjen je začinskim i senzualnim notama, a sadrži tamjan, mandarinu, cedar i jasmin.

Tom Ford Oud Wood, 177 eur

Egzotično ružino drvo i kardamom utapaju se u zamagljenu kombinaciju rijetkog i dragocjenog Oud drveta, sandalovine i vetivera. Toplinu i senzualnost cijeloj kombinaciji daju miris tonke i ambera. Gornje note su ružino drvo, kardamom i kineski papar; srednje note su oud, sandalovina i vetiver; bazne note su mahune tonke, vanilija i jantar.

Maison Margiela By the Fireplace, 65 eur

Ugođaj pucketanja vatre u prohladno jutro. Sadrži note cvijeta naranče, akord oraha i kašmira.

Frédéric Malle Portrait of a Lady, 170 eur

Ovo 'remek djelo' poznatog parfimera Dominiquea Ropiona, kultni Portrait of a Lady, nazvan je po romanu Henryja Jamesa. Kombinacija turske ruže, pačulija i tamjana djeluje poput mračne jesenske romanse, baš poput priče po kojoj je dobio ime.