Moderne frizure koje laskaju ženama s okruglim licem

Ako imaš okruglo lice, znaš koliko frizura može promijeniti cijeli dojam – pravi rez i stiliziranje mogu lice vizualno izdužiti, naglasiti jagodice i dati ti dodatnu dozu samopouzdanja. Dobra je vijest da postoji niz frizura, od kratkih do dugih, koje savršeno laskaju okruglom licu i prate aktualne trendove

Pronaći savršenu frizuru za okruglo lice može biti pravi izazov – cilj je naglasiti crte lica, a pritom unijeti dinamiku i svježinu u izgled. Bilo da preferiraš kratke, duge ili slojevite frizure, postoje brojni stilovi koji će vizualno izdužiti lice i istaknuti tvoje najbolje karakteristike. U nastavku donosimo prijedloge frizura za okruglo lice koje su posebno laskave i mogu ti poslužiti kao inspiracija za sljedeći odlazak frizeru.

Što točno znači imati okruglo lice?

Prije nego što zaronimo u svijet frizura, važno je prepoznati karakteristike okruglog lica. Ovaj oblik lica odlikuju meke, zaobljene crte. Širina i dužina lica su gotovo jednake, s najširim dijelom u području jagodica i bez izraženih, oštrih kutova na čeljusti. To licu daje mladolik i nježan izgled. Pomisli na poznate ljepotice poput Selene Gomez, Chrissy Teigen, Drew Barrymore ili Ginnifer Goodwin – sve one ponosno nose svoj oblik lica i znaju kako ga istaknuti. Pravilno odabrana frizura može vizualno izdužiti lice, naglasiti jagodice i stvoriti profinjeniji dojam.

Osnovna pravila: Što da, a što ne?

Iako je samopouzdanje najvažniji modni dodatak, postoje određene smjernice koje ti mogu pomoći da odabereš najlaskaviji stil. Stručnjaci se slažu oko nekoliko ključnih preporuka.

Što se preporučuje:

Volumen na tjemenu: Dodavanje visine na vrhu glave vizualno izdužuje lice. Bilo da se radi o tapiranju, podignutim frizurama ili slojevitom šišanju, visina je tvoj saveznik.

Razdjeljak sa strane: Duboki razdjeljak sa strane stvara asimetriju i dijagonalne linije koje "režu" zaobljenost lica, čineći ga užim.

Slojevi ispod brade: Stepenasto ošišana kosa čiji najkraći slojevi počinju ispod linije brade daje kosi pokret, a da pritom ne dodaje širinu na jagodicama.

Asimetrični stilovi: Frizure koje su duže s jedne strane privlače pogled dijagonalno, što stvara iluziju dužeg i tanjeg lica.

Mekani valovi: Nježni, opušteni valovi, pogotovo oni koji počinju od sredine dužine kose, dodaju teksturu i razbijaju monotoniju bez dodavanja neželjenog volumena sa strane.

Što je bolje izbjegavati:

Ravne, guste šiške: One stvaraju oštru horizontalnu liniju koja vizualno skraćuje i proširuje lice.

One stvaraju oštru horizontalnu liniju koja vizualno skraćuje i proširuje lice. Bob frizura do brade: Klasičan, ravno odrezan bob koji završava točno na liniji čeljusti može naglasiti zaobljenost.

Klasičan, ravno odrezan bob koji završava točno na liniji čeljusti može naglasiti zaobljenost. Previše volumena sa strane: Kovrče ili slojevi koji dodaju punoću u razini obraza mogu učiniti da lice izgleda šire.

Kovrče ili slojevi koji dodaju punoću u razini obraza mogu učiniti da lice izgleda šire. Razdjeljak po sredini: Iako može funkcionirati s dugom i ravnom kosom, često naglašava simetriju i širinu okruglog lica.

Kratke frizure za okruglo lice

Postoji uvriježeni mit da žene s okruglim licem trebaju izbjegavati kratku kosu. To jednostavno nije istina. Pravilno ošišana kratka frizura može biti izuzetno laskava i moderna.

Pixie s volumenom: Ključ uspješne pixie frizure je u stvaranju visine. Kraće ošišane strane i duži pramenovi na vrhu glave, stilizirani prema gore, izdužuju siluetu. Glumica Ginnifer Goodwin godinama je dokazivala kako ova frizura može savršeno istaknuti oči i jagodice.

Lob (dugi bob): Vjerojatno najsigurniji i najelegantniji izbor. Lob čija dužina seže ispod brade, idealno do ključne kosti, vizualno povlači lice prema dolje. Asimetrični ili blago stepenasti lob, poput onog kakav često nosi Selena Gomez, savršen je izbor jer dodaje strukturu i sofisticiranost.

Stepenaste frizure za okruglo lice

Duga kosa je prirodni saveznik okruglog lica jer sama po sebi stvara vertikalne linije. Međutim, dodavanjem slojeva postiže se još bolji efekt.

Duga slojevita kosa: Slojevi unose život i pokret u dugu kosu. Važno je da slojevi počinju ispod brade kako ne bi dodavali volumen na najširem dijelu lica. Meki, dugi slojevi uokviruju lice, omekšavaju crte i stvaraju iluziju definiranije čeljusti. Gigi Hadid i Miranda Kerr često nose upravo ovakve frizure.

Shag frizura: Ovaj retro stil vratio se na velika vrata. S mnoštvom slojeva koji uokviruju lice i često u kombinaciji sa zavjesa šiškama, "shag" je idealan za dodavanje teksture i razbijanje okruglog oblika.

Detalji koji transformiraju: Šiške, tekstura i podignuta kosa

Ponekad su sitnice te koje čine najveću razliku. Pravilno odabrane šiške ili način stiliziranja mogu u potpunosti promijeniti dojam.

Zavjesa šiške i one na stranu: Umjesto ravnih, odluči se za duge "zavjesa" šiške koje se razdvajaju po sredini i uokviruju lice ili za duge, postrance začešljane šiške. Obje opcije stvaraju dijagonale koje vizualno sužavaju čelo i privlače pažnju na oči.

Podignute frizure: Visoki konjski rep ili neuredna punđa na vrhu glave odličan su način za dodavanje visine i trenutno izduživanje lica. Za dodatni efekt, ostavi nekoliko pramenova da slobodno padaju uz lice. Polupodignuta frizura također funkcionira po istom principu, stvarajući volumen na tjemenu.

Na kraju, najvažnije je odabrati frizuru u kojoj se osjećaš ugodno i samopouzdano. Iskoristi ove savjete kao polazišnu točku, ali ne boj se eksperimentirati i pronaći stil koji najbolje odražava tvoju osobnost. Posavjetuj se sa svojim frizerom, koji će ti, prema kvaliteti i teksturi tvoje kose, pomoći da pronađeš savršenu frizuru za svoje lice.