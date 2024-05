Gua sha kamen - tajna mladolikog izgleda. Evo kako postići savršenu masažu

Na društvenim mrežama se često pojavljuju neki novi beauty trendovi koji ubrzo postaju viralni pa su tako na TikToku u zadnje vrijeme jako popularne skincare rutine koje uključuju masiranje lica glatkim kamenom koji je poznatiji pod nazivam gua sha.

Tako je hashtag #guasha u vrlo kratkom roku prikupio jako puno pregleda, no ova hit beauty metoda nije ništa novo. Naime, masiranje kože kamenjem zapravo potječe iz kineske tradicije gdje se ono nekad koristilo čak i za liječenje raznih bolesti i tegoba.

Što je gua sha?

Gua sha je kamen koji izgleda poput male glatke špatulice i koristi se za masažu lica radi poticanja cirkulacije. Uz svakodnevno korištenje, koža postaje sjajnija i zaglađenija. Iako ova praksa dolazi iz Azije, danas je koriste brojne holivudske zvijezde, a ovaj je kamen postao i neizostavni dio rutina u njezi kože brojnih influencerica.

Gua sha kamenje najčešće je izrađeno od žada ili kvarca i uglavnom je valovitog ili srcolikog oblika. Zbog svoje hladne i glatke površine te praktične veličine, ovo kamenje smatra se moćnim alatom za masažu lica. Nježnim masiranjem kože gua sha kamenom potiče se cirkulacija, smanjuju se bore i otekline, a ten dobiva svjež i blistav izgled. Vjeruje se i kako redovita primjena gua sha kamena može pridonijeti proizvodnji kolagena, koji je važan za održavanje mladolikosti.

Ovo su samo neke od prednosti korištenja gua sha kamena u svakodnevnoj rutini:

potiče cirkulaciju

ublažava napetost i podbuhlost kože

opušta mišiće i uklanja osjećaj napetosti

djeluje relaksirajuće

pridonosi ljepšem izgledu kože

Gdje kupiti gua sha kamen?

Gua Sha kamen može se pronaći i na našem tržištu, a dostupan je za kupnju putem raznih online shopova, kao i u drogerijama.

Revolution Skincare Gua Sha Jade - 13,60 €

L'Occitane Gua Sha alat za masažu tijela - 6,30 €

Olival Gua sha kamen za masažu lica od ružičastog kvarca - 11,93 €

Crystallove 3D Rose Quartz Gua Sha Masažer za lice - 30,99 €

Crystallove Black Obsidian Contour Gua Sha Masažer za lice - 42,89 €

Crystallove Butterfly Aventurine Gua Sha Masažer za lice - 30,99 €

Kako se koristi gua sha kamen?

Svatko može uvrstiti gua sha kamen u svoju beauty rutinu jer se on vrlo lako i jednostavno koristi. Najbolje ga je koristiti u kombinaciji s malo ulja kako bi kamen lakše klizio po koži. Idealan izbor su ulja poput bademovog ili jojobinog. Osim ulja, kod masaže gua sha kamenom mogu se koristiti i serumi ili kreme jer masaža potiče bolju apsorpciju proizvoda u kožu te oni imaju snažnije djelovanje.

Prije samog tretmana važno je očistiti lice, umiti se i nanijeti serum, kremu ili ulje. Za bolji učinak, gua sha kamen se prije masaže može staviti u hladnjak. Koža se masira na način da se gua sha kamen povlači u jednom smjeru, a najbolje je početi od ramena prema vratu i licu. Kada dođeš do područja iza uha, kružno masiraj u mjestu. Zatim istim pokretima prijeđi rubove čeljusti od sredine brade pa do sljepoočnica i od nosa do sljepopoočnica. Cirkulaciju možeš potaknuti i na području usana. Nježnim pokretima ruba prelazi s lijeva na desno i obrnuto. Nakon toga okreni kamen i povuci ravnim rubom od korijena nosa do vlasišta, po sredini i sa svake strane.

Nakon završetka masaže, operi gua sha kamen u mlakoj vodi, a po potrebi ga možeš i dezinficirati alkoholom. Važno je istaknuti kako je ovo samo jedan od mogućih načina masaže. Postoji ih mnogo i svatko ih može prilagoditi prema svojim potrebama. Brojne ideje za masažu Gua Sha kamenjem mogu se pronaći na društvenim mrežama i u YouTube tutorijalima.

Gua sha masaža

Stručnjaci za ljepotu preporučuju svakodnevno masiranje lica gua sha kamenom u trajanju od pet do deset minuta, u večernjoj rutini njege kože. Masaža lica gua sha kamenom potiče izbacivanje toksina, ublažava otekline te potiče cirkulaciju krvi te učvršćuje facijalne mišiće. Istovremeno, djeluje relaksirajuće, a može ublažiti i napetost u čeljusti. S obzirom na to da gua sha kamenje ne sadrži nikakve štetne sastojke, idealan je izbor za sve tipove kože.

Izvor i foto: Douglas, L'Occitane, Notino, Olival, Pexels