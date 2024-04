Kako do glatkih nogu? Sve što trebaš znati o brijanju i depilaciji

Dolaskom toplih dana, nose se haljine, suknje i kratke hlače pa dio žena počinje više razmišljati o njezi stopala i nogu. U ovom tekstu već smo pisale kako stopala pripremiti za ljeto pa je red da se osvrnemo i na noge. Hoće ili ne brijati noge na ženi je. Neke od vas sklone su brijanju, druge više vole depilaciju voskom i šećernom pastom, a ima i onih kojima se sviđaju dugotrajno uklanjanje dlačica.

Ipak, brijanje je i dalje najpopularnije. Britvice su lako dostupne, tu je rutinu lako ukomponirati u večernju rutinu, a osim jednokratnih brijača koje treba redovito mijenjati, na tržištu se nude električni brijači, ali i oni namijenjeni osjetljivoj koži. Zato se isplati investirati u kvalitetan brijač jer ćeš tako smanjiti rizik od posjekotina i iritacija. Za željeni učinak i glatke noge, potrebno se brijati svakih nekoliko dana ovisno o dlaci.

Jedno od najvažnijih pravila kod brijanja jest to da kožu uvijek treba namočiti – dakle, brijanje suhe kože nije pametno. Uz to, rade se potezi u smjeru rasta dlaka, a po istom dijelu kože ne treba prelaziti sto puta jer to može povećati iritaciju i crvenilo.

U nastavku izdvajamo još neka pravila za prije, tijekom i nakon brijanja, ali i prednosti i nedostatke depilacije što je također popularna metoda uklanjanja dlačica.

Nanesi piling

Portal Greatist piše da su pilinzi dobra stvar prije brijanja. Naime, kad je koža suha, mrtve stanice na njenoj površini otežavaju upijanje hidratantne kreme koju je, pak, važno nanijeti nakon brijanja. Piling bi trebao ukloniti mrtvu kožu i očistiti pore, a ključni su mu sastojci glikolna i mliječna kiselina. Stručnjaci često predlažu onaj s dodatkom smeđeg šećera, a piling je dobro koristiti i prije depilacije te 24 sata nakon depilacije kad se koža oporavi od čupanja dlačica. Ovaj Collister revitalizirajući piling jedan je od popularnijih, a stoji 44 eura.

Koristi pjenu za brijanje

Ako si vjerna britvici, uvijek ostavi dovoljno vremena za brijanje. Moguće je da ćeš se porezati u žurbi ili iritirati kožu. Najbolje je koristiti pjenu za brijanje s, primjerice, vitaminom E ili aloe verom. Vitamin E ima antioksidativna svojstva te će omekšati dlake što tretman čini ugodnim i lakšim – pod uvjetom da si izabrala dobru britvicu. Dakle, umjesto sapuna ili klasičnog gela za tuširanje, izaberi pjenu – posebno ako imaš osjetljivu kožu. Sapun nema tu ''funkciju'' omekšavanja pa bi mogla povećati rizik od posjekotina. Uz to, pri tuširanju uvijek biraj nježna sredstva. Agresivni preparati mogu isušiti kožu.

Ne zaboravi na hidratantnu kremu

Korištenje kreme za tijelo s hidratantnim sastojcima poput shea maslaca, ceramida i lanolina podupire hidrataciju kože. Za dozu zaštite obavezno nanesi hidratantnu kremu čim izađeš iz tuša ili kade. Ako je tvoj izbor depilacija, onda koristi ulja za izrazito suhu kožu, serum ili kremu protiv urastanja – po mogućnosti s AHA kiselinama.

Brij se navečer

Za bolje rezultate, brij se ujutro. Dok spavamo, noge mogu blago oticati zbog čega dolazi do povlačenja dlačica dublje u folikule. Stoga se uvijek nastoji brijati navečer jer će tada dlačice izaći na površinu i rezultati bi trebali biti bolji.

A što ako ti je draža depilacija?

Brijanje je praktično, no ipak ne daje dugotrajne rezultate. Zato se žene često odlučuju na depilaciju voskom. Vrući vosak nanosi se na kožu u smjeru rasta dlačica, a onda se na vosak lijepi traka pa se ona povuče u suprotnom smjeru. Ova metoda smatra se učinkovitim načinom jer rezultati traju tri do šest tjedana, a uz to, relativno je brza. Jako je važno opustiti se, nakon tog tretmana nositi ugodnu odjeću te se prepustiti provjerenoj kozmetičarki. Poslije obavezno nanesi antibakterijski losion, a za 24 sata i piling.

Uz depilaciju voskom, popularna je i depilacija šećernom trakom. Ljepljiva šećerna traka lijepi se na dio kože, a zatim se uklanja. Mnoge žene depilaciju šećernom pastom ocjenjuju manje bolnom naspram depilacije voskom, a manje su šanse i za peckanje. Nježnija je od voska i mogla bi biti pogodna i za žene osjetljivije kože. Donosi polutrajne rezultate od šest tjedana ili više. Ipak, za ovu se depilaciju dobro pripremiti 48 sati prije – i tu je poželjan piling, a treba izbjegavati agresivne preparate i vruću vodu koja isušuje kožu.

