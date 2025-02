Drew Barrymore dobila svoju Pantone boju. Hoće li postati novi hit?

Drew Barrymore dobila je vlastitu Pantone boju - riječ je o nijansi žute, najsretnije primarne boje. Kako bi obilježili 50. rođendan popularne voditeljice talk-showa, Pantone ju je prošlog tjedna iznenadio predstavljanjem boje "Drew Barrymore Yellow", nježne, kremaste nijanse za koju su iz Pantonea rekli da je odabrana kako bi odražavala "njezin zarazan optimizam, kreativni duh i– nijansu toplu i vibrantnu poput nje same."

Dobiti vlastitu Pantone boju rjeđe je nego dobiti zvijezdu na Stazi slavnih u Hollywoodu, a za slavne osobe to je način komuniciranja ključnog aspekta njihovog brenda. Ovisno o ciljevima brenda, od glazbe do mode i produkcijskog dizajna, Pantone boja postaje simbol kreativne vizije. No, kod Barrymore, izazov je bio osmisliti boju bez njezinog sudjelovanja ili znanja.

Foto: Pantone

"S bojom 'Drew Barrymore Yellow' radili smo na potpuno nekonvencionalan način, jer je sve bilo potpuna tajna kako bismo je iznenadili za 50. rođendan," rekla je Pressman. "Obično je umjetnik integralni dio procesa, no ovdje smo željeli stvoriti simbol njezinog rada i doprinosa kreativnim industrijama – filmu, umjetnosti, televiziji i dizajnu. Analizirali smo sve te elemente, kao i njezinu osobnost, kako bismo odabrali boju koja najbolje odražava tko je ona kao umjetnica."

Žuta se već intenzivno koristi u vizualnom identitetu The Drew Barrymore Show – od scenografije do promotivnih materijala. Na Instagram profilu emisije, Barrymore pozira u žutoj majici i žutim naušnicama pred žutom pozadinom, što jasno pokazuje njezinu ljubav prema toj boji. Pantone se nada da će ova kremasta nijansa potaknuti "misli o ugodnoj relaksaciji."

Kako će se boja konkretno integrirati u emisiju, tek će se vidjeti. Budući da je cijeli projekt bio tajan i predstavljen kao iznenađenje, "još smo u ranoj fazi planiranja," kaže Pressman, no očekuju "blisku suradnju s njezinim timom kako bismo istražili načine integracije ove jedinstvene boje u njezin show i buduće brend inicijative."