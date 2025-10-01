Cherry mocha je must-have manikura ove jeseni

Ako ove jeseni tražiš manikuru koja će izgledati elegantno i biti trendi, ovo je boja s kojom nećeš pogriješiti. Topla, profinjena i nevjerojatno chic – cherry mocha je manikura koju ćeš poželjeti nositi cijelu sezonu

Jesen nam svake godine donosi bogate tonove i toplu estetiku, a kada je riječ o noktima, tamnocrvena manikura oduvijek je bila favorit. Ove sezone dolazi u novom, još zavodljivijem izdanju – cherry mocha nijansi. Riječ je o trendu koji je prvo osvojio TikTok, a sada opet dominira društvenim mrežama i postaje must-have manikura jeseni 2025.

Što je cherry mocha manikura?

Cherry mocha kombinira najbolje od dvije boje – duboku trešnjasto crvenu i toplu smeđu. Rezultat je bogata, sofisticirana nijansa koja izgleda elegantno, ali i dovoljno edgy da pristaje različitim stilovima, od klasičnog do grunge ili retro estetike. Upravo zbog te svestranosti, ova boja laska svim tonovima kože i odlično se uklapa u jesensku paletu.

Zašto je hit sezone?

Smeđa je već nekoliko sezona među najpopularnijim bojama, a sada je našla svoje mjesto i u svijetu manikura. Kada se spoji s vječnom crvenom, dobiva se savršeni jesenski balans – boju koja je istodobno chic i moderna, a opet bezvremenska. Dobra vijest je da cherry mocha izgleda podjednako dobro na kratkim i dugim noktima te na različitim oblicima, od bademastih do kvadratnih.

Kako nositi cherry mocha nokte?

Ako voliš minimalizam, dovoljna je jednostavna cherry mocha manikura s visokim sjajem. Ako si sklonija detaljima, trend lako možeš podići decentnim nail artom – primjerice sitnim kamenčićima, francuskom manikurom u ovoj nijansi ili kombinacijom mat i sjajnog završetka. Bez obzira na izbor, ova boja daje dojam profinjenosti i savršeno se slaže s jesenskim kombinacijama.