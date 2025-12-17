Bogate i hranjive kreme za lice za njegu kože tijekom najhladnijih dana

Hladni dani, vjetar i suh zrak iz grijanih prostora često ostavljaju kožu lica zategnutom, suhom i osjetljivom. Upravo tada bogate i hranjive kreme postaju nezamjenjiv dio svakodnevne njege, pružajući koži dubinsku hidrataciju, zaštitu i osjećaj ugode

S dolaskom hladnijih dana, naša se koža suočava s brojnim izazovima. Niske temperature, oštar vjetar i suhi zrak u grijanim prostorijama mogu narušiti njezinu prirodnu zaštitnu barijeru, što dovodi do dehidracije, osjećaja zatezanja, crvenila i perutanja. Upravo zato je zima idealno vrijeme da prilagodimo svoju rutinu njege i posegnemo za bogatijim, hranjivijim formulama koje će koži pružiti potrebnu vlagu i zaštitu.

Kako njegovati kožu lica tijekom zime?

Zimska njega ne podrazumijeva potpunu promjenu rutine, već pametne prilagodbe. Lagane gelaste teksture koje su nam odgovarale ljeti sada je potrebno zamijeniti kremama koje sadrže kvalitetna ulja i sastojke za jačanje kožne barijere.

Nježno čišćenje: Izbjegavajte agresivne proizvode za čišćenje i vruću vodu jer oni mogu dodatno isušiti kožu. Birajte blage, hidratantne čistače na bazi ulja ili mlijeka.

Izbjegavajte agresivne proizvode za čišćenje i vruću vodu jer oni mogu dodatno isušiti kožu. Birajte blage, hidratantne čistače na bazi ulja ili mlijeka. Pojačana hidratacija: Potražite kreme koje sadrže kombinaciju humektanata (privlače vlagu), emolijensa (omekšavaju kožu) i okluziva (stvaraju zaštitni sloj).

Potražite kreme koje sadrže kombinaciju humektanata (privlače vlagu), emolijensa (omekšavaju kožu) i okluziva (stvaraju zaštitni sloj). Potražite ključne sastojke: Sastojci poput ceramida, hijaluronske kiseline, skvalana, glicerina i shea maslaca ključni su za obnavljanje i održavanje vlage te jačanje zaštitne funkcije kože.

Sastojci poput ceramida, hijaluronske kiseline, skvalana, glicerina i shea maslaca ključni su za obnavljanje i održavanje vlage te jačanje zaštitne funkcije kože. Ne zaboravite SPF: Iako je sunce slabije, UV zrake i dalje prodiru kroz oblake i mogu oštetiti kožu. Korištenje zaštitnog faktora važno je tijekom cijele godine.

Top kreme koje će nahraniti vašu kožu ove zime

Kako bismo vam olakšali potragu, izdvojili smo nekoliko hranjivih krema bogatih tekstura koje su idealne za borbu protiv zimskih uvjeta.

Kiehl's Ultra Facial Cream

Ova kultna krema pruža dugotrajnu, 72-satnu hidrataciju bez osjećaja težine na licu. Njezina formula sadrži skvalan dobiven iz maslina i glikoprotein iz ledenjaka koji pomažu u obnavljanju i jačanju kožne barijere. Iako je bogata, brzo se upija i odlična je podloga za šminku, a pogodna je za sve tipove kože. Cijena: Oko 39 €

CeraVe Moisturizing Cream

Razvijena u suradnji s dermatolozima, ova krema je spas za suhu i vrlo suhu kožu. Sadrži tri esencijalna ceramida i hijaluronsku kiselinu koji obnavljaju zaštitnu barijeru i zadržavaju vlagu. Zahvaljujući MVE tehnologiji, postupno otpušta hidratantne sastojke tijekom cijelog dana. Iako je iznimno bogata, nije masna i ne začepljuje pore. Cijena: Oko 17 €

Weleda Skin Food Original Ultra-Rich Cream

Prava "hrana za kožu", ova gusta i hranjiva krema prirodnog sastava idealna je za zaštitu od hladnoće i vjetra. Sadrži ekstrakte maćuhice, kamilice i nevena koji umiruju i obnavljaju suhu i grubu kožu. Može se koristiti na licu, ali i na drugim suhim dijelovima tijela poput laktova i ruku. Cijena: Oko 10 €

La Roche-Posay Toleriane Dermallergo Cream

Namijenjena izrazito osjetljivoj koži sklonoj alergijama, ova krema pruža trenutačno olakšanje i smanjuje crvenilo. Njezina formula sa Sphingobiomom jača mikrobiom kože, dok Neurosensine djeluje umirujuće. Pruža 48-satnu hidrataciju i obnavlja zaštitnu barijeru. Cijena: Oko 36 €

Avène Cicalfate+ Restorative Protective Cream

Ova obnavljajuća krema pravi je saveznik za oštećenu i nadraženu kožu. Zahvaljujući kombinaciji Avène termalne izvorske vode i postbiotičkog sastojka C+-Restore, ubrzava proces obnove epiderme. Bakrov i cinkov sulfat smanjuju rizik od razmnožavanja bakterija, čineći je idealnom za njegu nakon manjih dermatoloških zahvata. Cijena: Oko 20 €

Dr.Jart+ Ceramidin Skin Barrier Moisturizing Cream

Ova krema je poput zaštitnog štita za kožu. Obogaćena je kompleksom od pet ceramida koji jačaju kožnu barijeru i sprječavaju gubitak vlage. Njezina maslasta tekstura dubinski hrani, a istovremeno se brzo upija, ostavljajući kožu mekom, glatkom i otpornom na vanjske utjecaje. Cijena: Oko 50 €

Ziaja goat's milk dnevna hidratantna krema za suho lice s kozjim mlijekom

Ziaja hidratantna dnevna krema za lice s kozjim mlijekom namijenjena je suhoj i borama sklonoj koži (20+). Revitalizira i intenzivno hidratizira epidermu i dublje slojeve kože, povećava elastičnost i zaglađuje prve bore, učinkovito umiruje iritacije te ju odlikuje lagana tekstura pa se preporuča kao podloga za make-up. Krema sadrži kompleks proteina kozjeg mlijeka, vitamine A i E, provitamin B5 (D-pantenol), kalcij i UV filtere. Cijena: oko 5 €

Augustinus Bader The Rich Cream

The Rich Cream je bogata, super hidratantna krema, koja stimulira prirodne procese regeneracije kože, te dramatično pospješuje izgled kože. Krema sadrži više od 40 različitih molekula, aminokiselina i vitamina, koji se prirodno nalaze u tijelu i štiti kožu od slobodnih radikala. Cijena: oko 280 €