Tajna njegovane i blistave kože Belle Hadid krije se u kremi od 10 eura

Američka manekenka Bella Hadid jedna je od onih slavnih osoba koja preferira minimalizam kako u modi, tako i u njezi kože. Nedavno je snimila video za Vogue Beauty Secrets, u kojem slavne dame otkrivaju svoje rutine u njezi kože i make upu. U videu je pokazala svoju jutarnju skincare rutinu, večernji make up te šminku za svaki dan. Podijelila je i neke make up trikove, ali i omiljene kozmetičke proizvode koje svakodnevno koristi.

Ono što je posebno oduševilo gledatelje jest tajna njezine njegovane kože, a radi se o njezinoj omiljenoj drogerijskoj kremi koja košta manje od 10 eura. Radi se o kultnoj kremi u zelenoj ambalaži Weleda Skin Food Original Ultra-Rich.

"Potrošim otprilike osam mjesečno i opsjednuta sam njome - rekla je u videu. Koristi je kao primer prije nanošenja šminke, jer njezina gusta i bogata tekstura koži daje sjaj. Osim Belle, i druga poznata lica imaju ovu kremu u svojoj kozmetičkoj torbici, a među njima su Hailey Bieber, Victoria Beckham, Meghan Markle, Rihanna, Jennifer Aniston i mnogi drugi.

Ova je krema najprodavaniji je proizvod brenda Weleda, a prvi put predstavljena je 1926. godine. Namijenjena je suhoj koži, a u sebi ima ekstrakte maćuhice, kamilice i nevena koji umiruju i njeguju kožu te pomažu u očuvanju njene vlage, pružajući zdrav i sjajan izgled.

Bella Hadid ne koristi samo skupe brendove kozmetičkih proizvoda, a gledatelji su je pohvalili u komentarima da cijene to što stvarno koristi proizvode koje i reklamira. Ova krema idealna je za intenzivnu hidrataciju kože, a njezina primjena je višestruka - od korištenja na licu, rukama, stopalima pa čak i za ukrotiti neposlušne vlasi kada radiš slick frizuru.

Bella je u videu podijelila i kako izgleda njezina svakodnevna make up rutina, a sastoji se od minimalnog nanošenja make up proizvoda poput bronzera koji koristi za konturiranje, malo highlightera i olovke za obrve kojima popunjava obrve. Zanimljivo je da osim make up četkica, većinu proizvoda nanosi prstima, primjerice sjenilo na kapke.

Cijelu make up i skincare rutinu pogledaj u nastavku.