Barbie Botox: Tretman koji 'izdužuje' vrat i mijenja držanje najnoviji je trend s TikToka

Tretman nazvan Barbie neck ili Barbie Botox obećava elegantniji, izdužen vrat i profinjenije držanje – efekt koji podsjeća na gracioznu siluetu poznate lutke Barbie. No što zapravo stoji iza ovog zahvata koji se u trenu proširio društvenim mrežama i može li doista promijeniti tijelo??

U svijetu društvenih mreža i estetskih tretmana stalno se pojavljuju novi trendovi koji obećavaju profinjeniji izgled i harmoničnije proporcije tijela. Nakon godina u kojima je naglasak bio na licu, sada u središte pažnje dolazi vrat i područje ramena. Najnoviji viralni fenomen koji se širi TikTokom nosi naziv Barbie neck ili Barbie Botox – tretman koji obećava vizualno duži, tanji vrat i elegantnije držanje, inspiriran siluetom poznate lutke Barbie.

Što je zapravo Barbie neck tretman?

Barbie neck, poznat i kao trap tox, odnosi se na primjenu botulinum toksina (poznatijeg pod imenima Botox, Xeomin ili Daxxify) u trapezijske mišiće – velike mišiće koji se protežu od vrata do ramena. Cilj tretmana je opuštanje ovih mišića koji se često prenaprežu zbog stresa ili lošeg držanja, što može dovesti do njihove vidljive zadebljanosti. Kada se mišić djelomično opusti, ramena se spuštaju, vrat djeluje duže i elegantnije, a cijela figura poprima nježniji i profinjeniji izgled.

Kako funkcionira i što se postiže?

Postupak uključuje seriju injekcija neurotoksina u najnapetiji dio trapezijskog mišića. Time se smanjuje njegova aktivnost i napetost, što kod nekih osoba rezultira ne samo ublažavanjem bolova u vratu i ramenima, nego i vidljivom promjenom u držanju tijela. Ovisno o količini i mjestu aplikacije, tretman može vizualno “izdužiti” vrat i učiniti ramena manje izraženima. Prvi rezultati obično se primijete unutar mjesec dana, a učinak traje otprilike tri do šest mjeseci, ovisno o korištenom preparatu.

Koliko traje i koja je cijena tretmana?

Za postizanje vidljivog učinka obično se koristi 60 do 100 jedinica toksina, ravnomjerno raspoređenih na obje strane vrata i ramena. Cijena tretmana varira, ali se u prosjeku kreće oko tisuću dolara (oko 860 €), ovisno o količini korištenog preparata i iskustvu stručnjaka koji ga izvodi.

Mogući rizici

Kao i kod svakog estetskog tretmana, i kod Barbie necka postoje određeni rizici. Iako se koristi isti tip toksina kao i kod klasičnih botox tretmana, ovaj zahvat se primjenjuje na području vrata i ramena, što nije njegova izvorna, službeno odobrena namjena. Zato ga smiju izvoditi isključivo kvalificirani i iskusni liječnici ili medicinske sestre specijalizirane za estetsku medicinu. Nepravilno apliciranje može oslabiti okolne mišiće, utjecati na prirodnu pokretljivost vrata ili izazvati neugodu, pa je prije odluke važno dobro se informirati i savjetovati sa stručnjakom.

Trend s TikToka koji potječe iz Koreje

Iako se tretman čini novim, zapravo je nastao u Južnoj Koreji prije gotovo deset godina, gdje je bio popularan među ženama koje su željele nježniji, graciozniji izgled gornjeg dijela tijela. Zahvaljujući društvenim mrežama i viralnim “prije i poslije” snimkama, Barbie neck se sada širi globalno – potvrđujući koliko snažan utjecaj na estetiku imaju online trendovi.

Barbie neck ili Barbie Botox najnoviji je primjer kako se granice estetskih trendova neprestano pomiču – od lica prema cijelom tijelu. Iako obećava elegantniji vrat i pravilnije držanje, riječ je o zahvatu koji zahtijeva stručnost, oprez i realna očekivanja. Kao i kod svakog estetskog tretmana, najvažnije je da odluka bude donesena informirano i iz želje za vlastitim zadovoljstvom, a ne samo pod utjecajem trendova s TikToka.