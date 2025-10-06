Anti-bob trend se vratio: Duga kosa ponovno osvaja modnu scenu

Iako su bob frizure posljednjih godina bile apsolutni hit, modna scena vraća fokus na dugu kosu. London Fashion Week i Burberry pokazali su da je anti-bob trend ponovno tu, a duga kosa ponovno je postala vrlo poželjna

Kratke frizure već nekoliko sezona dominiraju – od francuskog boba do rokerski razbarušenih varijanti, loba ili pixieja sa šiškama. No, iako su bob frizure i dalje iznimno popularne na modnim pistama i izvan njih, London Fashion Week donio je veliki zaokret. Burberry je na svojoj reviji jasno dao do znanja: duga kosa je ponovno u modi.

Na pisti je posebno zablistala Iris Lasnet, kći legendarne Stelle Tennant, koja je svoju dugu kosu pretvorila u zaštitni znak. U moru kratkih rezova, njezine lepršave, duge vlasi bile su pravo osvježenje i dokaz da se ponekad upečatljiv modni trenutak može postići bez rezanja kose.

No, nije samo pista poslala ovu poruku – i ulična moda Londona disala je u istom ritmu. Posjetitelji revija birali su XXL dužine, pletenice, duboke razdjeljke i slojevite frizure koje su kosi davale pokret i volumen. Sve to pokazuje da duga kosa nudi beskrajnu svestranost – od romantičnih frizura do odvažnih stilova koji zaokružuju cijeli outfit.

Osim toga, zahvaljujući ekstenzijama i suptilnim dodacima za volumen, duga kosa nikada nije bila dostupnija nego danas. Ako si do sada razmišljala o bobu, možda je vrijeme da još malo pričekaš jer trend jasno govori – anti-bob je opet tu i duga kosa postaje itekako IN.