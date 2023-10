Tražiš novi parfem? Ovo su najbolji prema izboru stručnjaka

Bez šprica-dva parfema mnogi ne izlaze iz kuće. I dok jedni imaju omiljeni miris kojemu su vjerni godinama – i to toliko da im postane zaštitni znak – drugi vole isprobavati nove mirise. To nije lagan zadatak jer novi mirisi često izlaze. Uz to, ono što je nekome odlično, drugome ne odgovara, a u na tržištu je toliko mirisa da nekad ni sami ne znamo otkuda krenuti. Na svu sreću, postoji puno popisa top parfema koji su objavljeni u prestižnim inozemnim medijima i publikacijama.

Urednici portala Who What Wear nabavili su hrpu mirisa koji se iz godine u godinu nalaze na listama najboljih, detaljno su ih analizirali da bi naposljetku izdvojili 16 favorita.

Ovo testiranje u nekoliko krugova rezultiralo je potpisom koji će ti dobro doći. Dolaskom hladnijih dana, mnogi se okreću intenzivnijim mirisima, a i sezona darivanja je pred nama. Da skratimo priču: u nastavku ti donosimo popis mirisa koji su u ovom testiranju ocijenjeni najboljima. Nismo mogli izdvojiti svih 16 jer ih nema na hrvatskom tržištu.

No evo kojih ima. Ima tu i jeftinijih, ali i skupljih primjeraka.

POGLEDAJ VIDEO: Upoznaj strojovotkinju Suzanu

Jo Malone London Wood Sage & Sea Salt Cologne, od 78,09 eura (30 ml)

Ovaj je miris ocijenjen najboljim u kategoriji mirisa za svečane prilike. Drvenasti je, a njime dominiraju note morske soli, žalfije i sjemena ambrete. Kako su istaknuli ispitivači, ovaj je miris topao, lagan i sladak te je elegantan. To znači da nije suviše nametljiv, a postojan je do pet sati. Tvrdi tako Who What Wear.

Carolina Herrera Good Girl, 74 eur (30 ml)

U ovom testiranju ovaj je parfem proglašen najboljim u kategoriji 'upečatljivih' mirisa. Miješaju se ondje mirisne kompozicije badema, zatim dragocjena tuberoza, a tu je i nota kakaa. U svakom slučaju, ovo je profinjen i glamurozan miris koji će te istaknuti. Uz to, jedan je od najpoznatijih pa je možda savršen dar. Kažemo možda jer se ukusi razlikuju, no ovaj je miris ipak često na listama dobrog odabira.

Gucci Bloom edt, 60,20 (30 ml)

Tražiš li nešto cvjetno, ovo bi mogao biti TOP odabir. Radi se o nježnijoj verziji Bloom parfemske vode. Ovim mirisom dominiraju jasmin, tuberoza, a tu je i zaslađeni neroli. Kako stoji u opisu, namijenjen je ženama koji cijene individualnost, a dolazi u slatkoj ružičastoj boji. Stoga ga valja isprobati.

Byredo Vanille Antique, 270 eura (50 ml)

Brand Byredo osnovan je tek 2006. godine i možda u Hrvatskoj nije toliko poznat kao prethodno spomenuti mirisi. Definitivno je skuplji, no imaš li prilike, isprobaj ga. Namijenjen je onima koji se ne boje istaknuti u masi, uniseks je, a glavne su mu mirisne note šljiva i frezija. Odiše luksuzom i originalnošću.

Ariana Grande Cloud edp, 43,90 eura (30 ml)

Na ovoj se listi našao i jedan od mirisa s potpisom pjevačice Ariane Grande. Među konkurencijom od 64 poznatih mirisa, upravo je 'Cloud' proglašen najboljom vrijednosti za novac. Modernog je, cvjetnog karaktera, a ističu se note vanilije i kokosa. Tu je i bergamot, kruška te lavanda. Točka na 'i' šarmantna je bočica, a ide uz sva godišnja doba. Dakle, nije previše intenzivan.

Miss Dior Absolutely Blooming edp, 91,79 eur (30 ml)

Ovaj poznati miris opisan je kao idealan za trenutke kada se želiš osjećati poput celebrityja. Ekstravagantan je, a u njemu dominiraju note božura i ruže. Vjerujemo da je ovo dovoljan motiv da ga isprobaš te pokloniš sebi i/ili nekom dragom. Apsolutna preporuka!

Viktor & Rolf Flowebomb, 67,60 eura (30 ml)

'Flowerbomb' još je jedan glamurozan favorit. Radi se o cvjetnom mirisu u kojemu se spajaju bergamot, ruža, jasmin, orhideja i frezija. Tu je i pačulija. Prava cvjetna bomba koja je s razlogom na ovom popisu! Još su ga 2005. godine kreirali poznati parfumeri Olivier Polge, Carlos Benaim i Domitille Berthier.

Parfums de Marly Delina, 245 eura (75 ml)

I za kraj, apsolutni favorit žirija koji je sveukupno ispitao 64 mirisa. De Marly Delina nosi titulu najboljeg u konkurenciji najboljeg općeg dojma. Miris je 'lansiran' prije šest godina, a u njemu se spajaju turska ruža, đurđica i božur i drugi luksuzni sastojci. U opisu stoji da je stvoren za žene koje znaju što žele te da se može nositi tijekom cijele godine. Imaš li prilike, svakako ga isprobaj!