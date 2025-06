5 zlatnih pravila za lijepu kožu - prema kozmetičarki Victorije Beckham

Briga o koži putovanje je koje zahtijeva dosljednost i razumijevanje individualnih potreba. Slijedeći ovih pet zlatnih pravila Melanie Grant, možete postaviti čvrste temelje za zdravu, sjajnu i lijepu kožu

Njega kože temelj je opće dobrobiti i samopouzdanja, a u potrazi za onim čarobnim sjajem često se okrećemo savjetima stručnjaka. Kada ti savjeti dolaze od osobe koja brine o tenu jedne od najpoznatijih žena svijeta, Victorije Beckham, onda znamo da vrijedi poslušati. Melanie Grant cijenjena je slavna kozmetičarka, čiju ekspertizu potvrđuje i sama Victoria Beckham, autorica predgovora njezine knjige "The Modern Guide To Skin Health". Grant je destilirala svoje bogato iskustvo u nekoliko ključnih principa, a mi otkrivamo njezinih pet zlatnih pravila za postizanje i održavanje lijepe, zdrave kože.

Pravilan piling prilagođen vašoj koži

Prvo i osnovno pravilo za zdravu kožu jest tretirati je u skladu s njezinim tipom, a piling je ključan dio svake kvalitetne rutine njege. "Redovita eksfolijacija (2 do 3 puta tjedno) neophodna je za održavanje zdrave, funkcionalne kožne barijere," naglašava Grant. No, nije svaki piling za svakoga.

Kemijski pilinzi, osobito alfa-hidroksi kiseline (AHA) poput glikolne kiseline, izvrsni su za mješovitu kožu. Ako imate masnu ili kožu sklonu začepljenjima, trebali biste izbjegavati fizičke pilinge. Umjesto toga, Grant preporučuje nježne kemijske pilinge, poput beta-hidroksi kiselina (BHA), posebice salicilne kiseline, jer prodiru duboko u dermis kako bi uklonile nečistoće, a također djeluju antibakterijski i protuupalno.

Poli-hidroksi kiseline (PHA) najnježniji su kemijski pilinzi jer ne prodiru duboko u kožu poput AHA ili BHA kiselina te su posljedično manje iritantne – odličan su izbor za osobe s osjetljivom kožom. Potražite sastojke poput glukonolaktona i laktobionske kiseline, koji također imaju hidratantna i protuupalna svojstva. Za suhu kožu koristite najnježnije kemijske pilinge jednom do dva puta tjedno kako biste izbjegli isušivanje. "Preporučujem proizvod na bazi mliječne kiseline jer je antimikrobna i jedan od najnježnijih oblika AHA kiselina," savjetuje Grant.

Pexels

Postupno uvođenje aktivnih sastojaka

Jedno od temeljnih uvjerenja Melanie Grant, kao i većine profesionalaca, jest da je u njezi kože "manje više". "Kada koristimo previše proizvoda ili često prelazimo s jednog na drugi, možemo oštetiti zaštitnu barijeru kože i njezinu antimikrobnu ulogu," upozorava ona. S obzirom na dostupnost moćnih aktivnih sastojaka, od čistača do hidratantnih krema, lako je nehotice pretjerati. Retinoli i kiseline, primjerice, mogu izazvati iritaciju ako se koriste zajedno jer oba eksfoliraju kožu.

Sve je pitanje doziranja i načina kombiniranja formula. "Iako potičem korištenje aktivnih sastojaka, s njima se mora postupati pažljivo. Uvijek ih treba uvoditi u niskim dozama, dopuštajući koži da postupno izgradi toleranciju." Dodajte samo jedan aktivni sastojak u svoju rutinu njege odjednom i pričekajte mjesec dana (vrijeme potrebno da se koža prirodno obnovi) prije uvođenja drugih aktivnih proizvoda. U početku koristite vrlo nisku dozu proizvoda, samo jednom ili dvaput tjedno, prije nego što postupno prijeđete na češću upotrebu nakon nekoliko tjedana, ili čak mjeseci.

Vitamin C kao saveznik vaše kože

Vitamin C moćan je antioksidans koji bi trebao biti neizostavan dio vaše jutarnje rutine, posebice prije nanošenja zaštitnog faktora. Studije su pokazale da korištenje kreme koja sadrži vitamin C (koji mora biti u neprozirnoj, dobro zatvorenoj ambalaži kako bi zadržao stabilnost i učinkovitost) značajno pojačava zaštitu kože od oštećenja slobodnim radikalima nastalih djelovanjem UV zraka. Time vitamin C postaje ključan saveznik u borbi protiv preranog starenja i održavanju blistavosti tena. Integriranjem ovog koraka u svoju njegu, osiguravate koži dodatni štit i potičete njezin zdrav izgled.

Ne preskačite SPF – nikada!

Ako postoji jedna stvar na kojoj Melanie Grant inzistira, to je važnost svakodnevnog korištenja zaštitnog faktora (SPF), ljeti i zimi. "Ako činite samo jednu stvar za svoju kožu, neka to bude nanošenje kreme sa zaštitnim faktorom," kategorična je Grant. Hibridni make-up proizvodi koji sadrže SPF (često u puderima) jednostavno nisu dovoljni.

SPF je zapravo sastavni dio "početnog paketa protiv starenja" koji preporučuje svojim klijentima: retinol, SPF i LED svjetlosna terapija. "Koristite kremu za sunčanje prilagođenu vašem tipu kože. Većina tipova kože – uključujući suhu, dehidriranu i onu sklonu nepravilnostima – moći će tolerirati kemijsku formulu, ali mineralne kreme idealne su za osjetljivu kožu." Nanesite je 15 do 20 minuta prije izlaska na sunce i ponovno nanosite tijekom dana, osobito nakon znojenja ili plivanja.

Pexels

Investicija u led masku za kućnu upotrebu

Prema Grant, četkice za čišćenje lica nisu osobito dobra investicija za kućnu upotrebu jer isti rezultat možete postići vrhovima prstiju. Međutim, ako postoji jedan alat koji preporučuje imati kod kuće, to je LED maska. "Pomažu potaknuti sintezu kolagena, hidrataciju, zacjeljuju kožu i smanjuju nepravilnosti. LED terapija čini čuda za sve tipove kože i probleme," objašnjava ona. Investirajte u kvalitetan uređaj i koristite ga dva do tri puta tjedno, uz povremene tretmane u salonu koji koriste snažnije LED uređaje.

Postoje tri vrste LED tretmana: crveno svjetlo, bijelo svjetlo i plavo svjetlo. "Svako svjetlo prodire u kožu na različitoj frekvenciji, omogućujući ciljano tretiranje specifičnih problema kože na različite načine," pojašnjava Grant. Crveno svjetlo povećava staničnu energiju kako bi ubrzalo popravak i obnovu, potaknulo sintezu kolagena, povećalo hidrataciju i poboljšalo cirkulaciju. Idealno je za vraćanje vitalnosti i sjaja koži. Bijelo svjetlo cilja dublje stanice kako bi potaknulo proces zacjeljivanja, smirilo crvenilo i iritaciju, smanjilo pigmentaciju i promoviralo zdravlje kože. Grant ga voli kombinirati s crvenim svjetlom za pomlađujuće učinke. Plavo svjetlo uništava bakterije koje uzrokuju akne i poboljšava čistoću kože dok smiruje crvenilo i upalu.

Briga o koži putovanje je koje zahtijeva dosljednost i razumijevanje individualnih potreba. Slijedeći ovih pet zlatnih pravila Melanie Grant, možete postaviti čvrste temelje za zdravu, sjajnu i lijepu kožu koja će vam zahvaljivati u godinama koje dolaze.