Zelenilo u uredu: Biljke koje smanjuju stres i povećavaju produktivnost

Uključivanje biljaka u radni prostor mali je korak koji donosi velike promjene. Odabirom jedne od ovih nezahtjevnih vrsta, ne samo da ćete uljepšati svoj ured, već ćete stvoriti zdravije, sretnije i produktivnije okruženje za sebe i svoje kolege

U današnjem užurbanom poslovnom svijetu, gdje većinu dana provodimo u zatvorenim prostorima, stvaranje ugodnog i zdravog radnog okruženja postalo je ključno. Jedan od najjednostavnijih, a opet najučinkovitijih načina za transformaciju sterilnog ureda u inspirativnu oazu jest unošenje biljaka. One nisu samo estetski dodatak; znanstveno je dokazano da zelenilo pozitivno utječe na naše mentalno zdravlje, smanjuje stres i povećava produktivnost.

Zašto je dobro imati biljke u uredu?

Osim što unose dašak prirode i vizualno obogaćuju prostor, biljke donose niz konkretnih prednosti koje poboljšavaju kvalitetu radnog dana. Od Appleovog kampusa s tisućama stabala do zelenih zidova u prostorima tvrtki poput WeWorka, jasno je da su vodeće svjetske kompanije prepoznale moć biofilnog dizajna.

Pexels

Povećana produktivnost i bolja koncentracija

Istraživanja su pokazala da prisutnost biljaka u radnom okruženju može povećati produktivnost za čak 15%. Prirodni elementi pomažu u obnavljanju naše pažnje i smanjuju mentalni umor uzrokovan stalnim fokusom na ekran. Zelenilo djeluje umirujuće, omogućujući zaposlenicima da se lakše koncentriraju i kreativnije rješavaju zadatke.

Smanjenje stresa i poboljšanje raspoloženja

Pogled na zelenilo dokazano smanjuje razinu stresa, anksioznosti, pa čak i krvnog tlaka. Biljke unose osjećaj smirenosti i blagostanja, stvarajući opušteniju atmosferu u kojoj se zaposlenici osjećaju ugodnije i sretnije. Ulaganje u zelenilo je ulaganje u mentalno zdravlje tima.

Pexels

Prirodni pročišćivači zraka

Zrak u uredima često sadrži štetne spojeve poput formaldehida i benzena, koje ispuštaju namještaj, tepisi i sredstva za čišćenje. Mnoge sobne biljke djeluju kao prirodni filtri, apsorbirajući te toksine i ispuštajući svježi kisik. Iako je za potpuno pročišćavanje zraka u velikom uredu potreban velik broj biljaka, one svakako doprinose percepciji čišćeg i svježijeg zraka.

Najbolje biljke za ured

Prilikom odabira biljaka za ured, ključno je usredotočiti se na vrste koje su izdržljive, nezahtjevne i prilagodljive uvjetima s manje prirodnog svjetla i neredovitim zalijevanjem. Ovo je sedam provjerenih favorita.

Svekrvin jezik (Sansevieria)

Poznata po svojoj gotovo neuništivoj prirodi, sansevieria je savršen izbor za početnike i urede s malo prirodnog svjetla. Njeni upečatljivi, uspravni listovi unose moderan i elegantan izgled u prostor. Zahtijeva vrlo malo vode (jednom do dvaput mjesečno) i izuzetno je otporna na zanemarivanje.

Pexels

Zamija

Zamija je pravi preživljavač. Sa svojim sjajnim, tamnozelenim listovima koji pohranjuju vodu, može izdržati duga razdoblja bez zalijevanja. Odlično podnosi sjenovite kutove ureda i jedina stvarna prijetnja joj je pretjerano zalijevanje. Idealna je za prostore gdje se na biljke često zaboravlja.

Pexels

Zlatni puzavac

Ova popularna i zahvalna biljka raste brzo, a njene srcolike listove možete pustiti da vise s polica ili se penju uz zidove. Zlatni puzavac je vrlo prilagodljiv i uspijeva u različitim svjetlosnim uvjetima, od slabog osvjetljenja do jarke, neizravne svjetlosti. Zalijeva se tek kada se gornji sloj zemlje osuši.

Pexels

Spatifilum ili Mirni ljiljan

S elegantnim bijelim cvjetovima i sjajnim zelenim listovima, spatifilum unosi dašak profinjenosti u svaki prostor. Jedna je od najboljih biljaka za pročišćavanje zraka, a tolerira i slabije osvjetljenje. Njegova najveća prednost je što će vam "reći" kada je žedan – listovi će mu se lagano objesiti kao znak da je vrijeme za zalijevanje.

Pexels

Zeleni ljiljan ili Biljka pauk

Izuzetno jednostavan za uzgoj, zeleni ljiljan je poznat po svojim dugim, prugastim listovima i malim "bebama" koje vise s matične biljke i lako se mogu presaditi. Vrlo je prilagodljiv, ne zahtijeva puno brige i odlično čisti zrak od toksina poput formaldehida i ksilena.

Pexels

Dracena ili Zmajevac

Dracene dolaze u mnogo varijanti, s različitim oblicima i bojama listova, što ih čini svestranim dekorativnim elementom. Lako se održavaju, podnose slabije svjetlo i nisu zahtjevne po pitanju zalijevanja. Svojim uspravnim rastom idealne su za popunjavanje kutova ureda.

Pexels

Fikus gumijevac

Za urede s malo više prostora i svjetla, fikus je odličan izbor. Njegovi veliki, tamni i sjajni listovi daju dojam luksuza. Iako zahtijeva nešto više svjetla od ostalih biljaka na popisu, prilično je otporan i jednostavan za održavanje, a učinkovito uklanja nečistoće iz zraka.