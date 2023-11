Slatko društvo: 4 razloga zašto je dobro udomiti mačku

Jesi li ljubiteljica mačaka? Oni koji u kući ili stanu imaju mačku, znaju koliko ona može biti slatka – sve dok je sterilizirana i kastrirana. Mogla bi te nasmijavati, tražiti trenutak pažnje ili se nježno smjestiti uz tebe ili u kut sobe. Pa kao što uvijek savjetujemo udomljavanje psa (jer napuštenim životinjama tako možeš spasiti život), slično vrijedi i za mace. Zbog svega što su proživjele dok su bile na ulici, neke mogu imati problema s ophođenjem prema ljudima ili sa zdravljem, no tada uvijek treba razgovarati s djelatnikom azila i veterinarom.

Jako je važno znati da će joj tada vjerojatno trebati dodatna veterinarska skrb, duže vrijeme prilagodbe, puno pažnje i ljubavi stoga, odlučiš li udomiti mačku, razmisli imaš li dovoljno vremena za adekvatnu brigu o njoj. Pritom će starije mačke vjerojatno biti neovisnije te će zahtijevati nešto manje brige naspram mačića. Nakon što si se konzultirala sa stručnjacima, daj joj vremena da se prilagodi i zbliži s tobom. Možda će ti upravo ta udomljena mačka uljepšati život i postati ti vjerni pratitelj.

Procjena je da otprilike polovina mačaka koja završi u skloništima ne biva udomljeno pa tim činom možeš učiniti promjenu. Postoji još nekoliko razloga zašto udomiti macu.

Moglo bi ti se poboljšati zdravlje

Više je istraživanja pokazalo da život s ljubimcem ljude usrećuje, smanjuje osjećaj usamljenosti, tjeskobe ili stresa. Mačke pružaju – slikovito rečeno – tihu prisutnost jer uglavnom nisu glasne, a imamo osjećaj da je netko uz nas. Jedna studija iz 2008. godine otkrila je da predenje može pomoći u snižavanju krvnog tlaka te umiriti čovjeka što donosi brojne prednosti. Uglavnom, uz mačku nisi sama! Posebno je to važno samcima i/ili starijima kojima nažalost često nedostaje društva, a nisu u mogućnosti dugo šetati i 'hvatati' pasji ritam. Mačka je tada sjajna opcija.

Foto: Unsplash

Savršene su cimerice

Živiš li u manjem prostoru, možda je maca pravi izbor. Naravno, potreban joj je njen kutak i adekvatna briga, no mačke su obično uredne te je malo vjerojatno da će trčkarati po kući i stvarati nered. Neovisne su, uglavnom su nježne i zaigrane, no neke su i mirne. Većina mačaka isprva je oprezna kad su u pitanju nepoznati ljudi, no vole vlasnike i njihovu prisutnost. Premda mnoge više vole spavanje!

Foto: Unsplash

Odvraćaju nametnike

OK, hajmo sad jedan drugačiji razlog: mačke bi mogle spriječiti širenje nametnika u tvom stanu, a suočiš li se slučajno s miševima ili štakorima, velike su šanse da će ih uloviti! Možda je to razlog više za razmišljanje o novom ljubimcu.

Foto: Unsplash

Zauvijek ćeš promijeniti život jedne mačke

Tvoj se život dolaskom novog ljubimca vjerojatno neće promijeniti iz korijena, no za tu životinju sve će se promijeniti. S ulice ili skloništa doći će u topli dom i nakon dana prilagodbe, vratit će ti četverostruko. Zato – možeš li, radije udomi ljubimca. A udomiš li ga, pruži mu dovoljno brige i ljubavi – i dobro promisli o toj odluci.