Zašto je ekspres lonac pametna investicija za svako kućanstvo

Ekspres lonac nije samo alat za uštedu vremena, već investicija u kvalitetniju, zdraviju i ukusniju prehranu. Njegova sposobnost da brzo pretvori jednostavne namirnice u bogate i hranjive obroke čini ga nezamjenjivim saveznikom u svakoj modernoj kuhinji

U užurbanom ritmu modernog života, gdje se svaka minuta broji, pronalazak vremena za pripremu zdravih i ukusnih obroka postaje pravi izazov. Upravo tu na scenu stupa ekspres lonac, pomalo zaboravljeni junak kuhinje koji se vraća na velika vrata. Iako ga mnogi povezuju sa siktanjem i strahom od eksplozije iz bakinih priča, današnji ekspres lonci su sigurni, tihi i nevjerojatno učinkoviti uređaji koji mogu transformirati način na koji kuhate.

Kako radi ekspres lonac?

Princip rada ekspres lonca, poznatog i kao pretis lonac, genijalno je jednostavan i temelji se na osnovnim zakonima fizike. Izumio ga je francuski fizičar Denis Papin još davne 1679. godine. Hermetički zatvoren poklopac zadržava paru stvorenu tijekom kuhanja, što dovodi do porasta tlaka unutar posude. Taj povišeni tlak podiže točku vrelišta vode sa standardnih 100°C na otprilike 120°C. Viša temperatura omogućuje da se hrana skuha drastično brže, ponekad i do 70 posto brže u usporedbi s tradicionalnim metodama kuhanja.

Glavne prednosti ekspres lonca

Najveća i najočitija prednost je, naravno, ušteda vremena. Goveđi gulaš koji se inače krčka satima može biti gotov za tridesetak minuta, a mahunarke poput graha skuhaju se za manje od sat vremena, čak i bez prethodnog namakanja. Ova brzina izravno se prevodi u značajnu uštedu energije. Budući da plamenik ili grijaća ploča rade znatno kraće, potrošnja plina ili električne energije osjetno je manja.

Shutterstock

No, prednosti sežu daleko izvan ekonomičnosti. Jedan od ključnih argumenata za korištenje ekspres lonca jest očuvanje hranjivih tvari. Budući da se hrana kuha u zatvorenom sustavu s minimalnom količinom vode i bez prisutnosti kisika, vitamini i minerali osjetljivi na toplinu i oksidaciju ostaju sačuvani u većoj mjeri. Studije su pokazale da povrće poput brokule zadržava značajno više vitamina C kada se kuha pod tlakom nego pri klasičnom kuhanju u vodi. Uz to, visoki tlak "gura" arome i začine dublje u namirnice, što rezultira jelima intenzivnijeg i bogatijeg okusa, često uz manju potrebu za dodavanjem soli. Posebno se ističe u pripremi žilavijih i jeftinijih komada mesa, koji pod visokim tlakom postaju nevjerojatno mekani i sočni.

Postoje li mane ekspres lonca?

Naravno, kao i svaki kuhinjski alat, i ekspres lonac ima nekoliko izazova. Jednom kad je lonac pod tlakom, ne možete ga otvoriti kako biste provjerili jelo, probali ga ili dodali zaboravljeni sastojak. To zahtijeva malo prakse i precizno praćenje vremena kuhanja. Upravo zbog brzine, samo minuta ili dvije predugog kuhanja može pretvoriti povrće u kašu.

Strah od eksplozije, iako psihološki prisutan kod starijih generacija, danas je potpuno neopravdan. Moderni lonci opremljeni su s višestrukim sigurnosnim ventilima i mehanizmima koji sprječavaju otvaranje poklopca dok je posuda pod tlakom. Jedino na što treba paziti jest redovito održavanje, pogotovo gumene brtve na poklopcu koju je preporučljivo zamijeniti jednom godišnje kako bi lonac ostao siguran i funkcionalan.

Vodič za kupnju ekspres lonca

Pri odabiru ekspres lonca, najvažniji faktor je materijal. Uvijek birajte nehrđajući čelik (inox), jer je dugotrajan, otporan i ne reagira s kiselom hranom. Veličina ovisi o potrebama kućanstva: lonci od tri do četiri litre idealni su za samce i parove, oni od šest litara standard su za četveročlanu obitelj, dok su veći modeli pogodni za pripremu zimnice ili veća okupljanja. Važno je zapamtiti pravilo da se lonac smije puniti najviše do dvije trećine svog kapaciteta.