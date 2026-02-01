Spas za radni tjedan: Tri jela iz jednog lonca koja štede vrijeme i osvajaju okusom

Ovaj koncept nije moderna izmišljotina; on je temelj tradicionalnih kuhinja mnogih kultura, od njemačkog Eintopfa i španjolske paelle do bosanskog lonca. To je povratak jednostavnosti, učinkovitosti i dubini okusa

Kraj je još jednog dugog radnog dana, umorni ste, gladni, a pomisao na pripremu ručka i brdo posuđa koje će ostati nakon toga izaziva vam tjeskobu. Zvuči poznato? U toj svakodnevnoj utrci s vremenom, svaka minuta je dragocjena, a ideja o kuhanju u više slijedova čini se kao znanstvena fantastika. No, rješenje je jednostavnije nego što mislite i krije se u konceptu jela iz jednog lonca.

Ovaj pristup kuhanju nije samo trend, već prava revolucija za sve prezaposlene ljude koji se ne žele odreći kvalitetnih domaćih obroka. Zaboravite na žongliranje s tavama, loncima i cjedilima; sve što vam treba je jedan dobar lonac ili duboka tava i malo organizacije.

Idealno rješenje s puno benefita

Osim očite prednosti - minimalnog čišćenja - jela iz jednog lonca nude puno više. Kada se svi sastojci kuhaju zajedno, njihovi se okusi prožimaju na način koji je nemoguće postići odvojenom pripremom. Tjestenina ili riža ne kuhaju se u običnoj vodi, već upijaju bogati temeljac, sokove od mesa i arome povrća, što rezultira neusporedivo intenzivnijim i zaokruženijim jelom.

Osim toga, ovakav način kuhanja čuva i više hranjivih tvari. Vitamini i minerali koje povrće ispušta tijekom kuhanja ne bacaju se s vodom, već ostaju u umaku, čineći jelo nutritivno bogatijim. To je jednostavan način da budete sigurni da vaša obitelj dobiva najbolje od svake namirnice. Ne treba zanemariti ni ekonomski aspekt; ovakva jela često se baziraju na osnovnim i pristupačnim namirnicama, a fleksibilnost recepata omogućuje vam da iskoristite ono što već imate u hladnjaku. Nemate junetinu? Upotrijebite piletinu. Nedostaje vam brokula? Poslužit će i grašak iz zamrzivača.

Kako bismo vam olakšali početak, donosimo tri provjerena recepta koja su brza, jednostavna i, što je najvažnije, neodoljivo ukusna.

Kremasta tjestenina s piletinom i špinatom

Ovo jelo gotovo je za manje od trideset minuta, a okusom parira onima iz najboljih restorana. Tajna je u tome što se tjestenina kuha izravno u umaku, ispuštajući škrob koji prirodno stvara savršeno kremastu teksturu bez potrebe za dodavanjem zaprške.

Na malo maslinovog ulja u dubljoj tavi prepržite piletinu narezanu na kockice dok ne dobije zlatnu boju. Dodajte sitno sjeckani češnjak i pržite još minutu samo da zamiriše. Zatim u tavu ulijte pileći temeljac (ili vodu), malo vrhnja za kuhanje i dodajte suhu tjesteninu po izboru, primjerice penne ili fusille. Sve dobro promiješajte, poklopite i kuhajte na laganoj vatri prema uputama na pakiranju tjestenine. Kada je tjestenina kuhana, umiješajte šaku svježeg špinata i naribani parmezan. Promiješajte dok se špinat ne povene i sir ne otopi. Poslužite odmah.

Brzi rižoto s puretinom i povrćem

Mnogi izbjegavaju rižoto zbog uvjerenja da zahtijeva stalno miješanje i puno pažnje. Ova verzija dokazuje suprotno. U loncu zagrijte ulje i kratko popržite nasjeckani luk. Dodajte pureća prsa narezana na komadiće i pržite dok ne pobijele. Zatim dodajte rižu za rižoto (arborio ili carnaroli) i pržite je minutu-dvije dok ne postane staklasta. Podlijte temeljcem tako da prekrije sve sastojke, dodajte mješavinu smrznutog povrća (grašak, mrkva, kukuruz), posolite i popaprite. Poklopite i kuhajte na laganoj vatri 20-ak minuta, odnosno dok riža ne upije svu tekućinu i ne omekša. Povremeno promiješajte. Na samom kraju, umiješajte žlicu maslaca i malo parmezana za dodatnu kremoznost.

Moderno varivo od mahuna s junetinom

Variva su klasik koji nas podsjeća na djetinjstvo, a ova moderna verzija zadržava sav onaj domaći okus, ali je gotova znatno brže. U loncu na malo ulja zapecite junetinu narezanu na sitne kockice sa svih strana. Izvadite meso i na istoj masnoći pirjajte nasjeckani luk i mrkvu. Vratite meso u lonac, dodajte krumpir narezan na manje kocke i mahune (svježe ili smrznute). Ulijte pasiranu rajčicu i dovoljno vode ili temeljca da prekrije sastojke. Začinite po ukusu i kuhajte poklopljeno na laganoj vatri oko 45 minuta, ili dok meso i povrće ne omekšaju. Ako koristite ekspres lonac, vrijeme kuhanja bit će još kraće.

Prihvaćanjem kuhanja u jednom loncu ne birate samo lakši put, već otvarate vrata kreativnosti i bezbrižnijim večerima. Umjesto da ste zarobljeni u kuhinji, dobit ćete dragocjeno vrijeme koje možete provesti tamo gdje je najvažnije, za stolom, uživajući u obroku i razgovoru sa svojom obitelji.