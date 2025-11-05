Zara Home donosi blagdansku kolekciju koja osvaja na prvi pogled

Među prvim brendovima koji su predstavili svoje blagdanske novitete ističe se Zara Home, čija nova kolekcija spaja klasičnu eleganciju i bezvremensku tradiciju u savršeno skladnu zimsku priču

Iako smo tek zakoračili u studeni, blagdanski duh već se lagano osjeća u zraku. Gradovi se počinju pripremati za blještavilo lampica, a domovi se polako pretvaraju u tople, mirisne oaze ispunjene ugođajem Božića. Mnogi brendovi za uređenje doma već su predstavili svoje prve blagdanske kolekcije, a među onima koji iz godine u godinu oduševljavaju svojim prepoznatljivim spojem elegancije i topline nalazi se i Zara Home.

Ovosezonska božićna kolekcija odiše klasičnim šarmom i profinjenošću. Dominiraju tradicionalne boje – zlatna, crvena i zelena – koje stvaraju savršenu ravnotežu između luksuza i domaće, tople atmosfere. U središtu kolekcije nalaze se motivi koji vraćaju uspomene na djetinjstvo: tartan uzorci, karirani detalji, keramičke kućice, svjetlucave lampice i raskošni ukrasi za bor. Sve je promišljeno do najsitnijeg detalja, od jastučića s božićnim motivima do dekica koje pozivaju na opuštanje uz topli napitak i miris cimeta.

Zara Home

Posebnu pažnju privlači i posuđe – elegantno, ali s daškom tradicije. Zlato u kombinaciji s bijelom keramikom, motivi bora i vijenaca te ručno izrađeni detalji čine svaki stol prazničnim i svečanim. Kolekcija odiše onim prepoznatljivim Zara Home osjećajem za estetiku: spoj profinjenosti, prirodnih materijala i klasične blagdanske topline.

Ako već razmišljaš o uređenju doma u blagdanskom duhu, Zara Home kolekcija donosi pregršt inspiracije i bezvremenskih komada koji će godinama krasiti tvoj prostor. Od sitnih ukrasa do ključnih dekorativnih elemenata, svaki komad unosi dozu čarolije i blagdanske elegancije.

Na kraju, izdvajamo naše favorite iz Zara Home božićne kolekcije – komade koji će svakom domu podariti prepoznatljiv božićni sjaj.

Zara Home - 69,99 €

Zara Home - 19,99 €

Zara Home, komplet zdjela - 21,99 €

Zara Home, ukras za drvce - 5,89 €

Zara Home, tegla za pohranu - 48,99 €

Zara Home - 59,99 €

Zara Home, ukrasno drvce - 259 €

Zara Home - 8,99 €

Zara Home, tanjur - 12,99 €

Zara Home - 18,99

Zara Home, stolnjak - 59,99 €

Zara Home, zdjela za voće - 48,99 €

Zara Home, ukras za drvce - 6,49 €

Zara Home - 32,99 €

Zara Home - 8,99 €

Zara Home - 21,99 €

Zara Home, deka - 59,99 €

Zara Home - 21,99 €

Zara Home - 34,99 €

Zara Home - 48,99 €