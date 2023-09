'Život na vagi': Irena iz dana u dan sve više napreduje

Ono što danas tražim od nje je da proba odraditi 20 čučnjeva, ali da napravi tu zadanu brojku, rekla je Mirna Čužić, trenerica showa 'Život na vagi'.

"Krenula sam raditi čučnjeve, oni su iz stolca, ali to je veliki pomak za mene, što sam se digla iz stolca bez ruka, što sam se digla na svoje noge", rekla je Irena ushićeno. Boljelo ju je, bilo je teško, ali je napravila 20 čučnjeva, što je prije nekoliko dana za nju bilo nezamislivo. "To je to", bodrio ju je i plavi tim.

"Osjećam se super. Hvala. Bila sam jako vesela i ponosna na sebe jer sam pobijedila bol u koljenima. Bar se počelo nešto kretati. Zaplakala sam u tom trenutku jer mi je jako bilo drago što sam to napravila", zaključila je Irena.

