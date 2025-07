Boje ljeta na noktima – vodič kroz najpoželjnije nijanse za ovu sezonu

Bez obzira preferiraš li klasiku ili voliš eksperimentirati, donosimo ti pregled najpoželjnijih ljetnih nijansi lakova za nokte koje preporučuju stručnjaci – i koje ćeš zaista poželjeti nositi

Ljeto je savršeno vrijeme za eksperimentiranje s bojama, osobito kad je riječ o manikuri i pedikuri. Iako ti analiza boja može sugerirati koje nijanse najbolje pristaju tvojoj boji kože, istina je da ljeti pravila ne vrijede. Sve je dopušteno – od odvažnih i jarkih tonova do nježnih, minimalističkih nijansi. Bez obzira voliš li klasičan look ili se želiš poigrati s novim trendovima, ovog ljeta zasjat ćeš uz ovih osam modernih boja koje predviđaju vodeći nail artisti.

Prema njihovom mišljenju, sve je dopušteno – bilo da biraš jarke, hrabre nijanse ili ostaješ vjerna nježnim, neutralnim tonovima. Najvažnije je da se osjećaš dobro i da tvoja manikura odražava tvoj stil i raspoloženje. Isprobaj jednu od ovih trendi nijansi i neka tvoji nokti budu najljepši modni dodatak tvojim ljetnim lookovima.

Rajčica crvena

Rajčica crvena vraća se na velika vrata, i to s razlogom. Ova topla nijansa crvene s narančastim podtonom priziva sočnost zrele ljetne rajčice. Prema slavnoj nail artistici Jin Soon Choi, riječ je o nijansi koja savršeno utjelovljuje duh ljeta – živa, energična i osvježavajuća.

Promo

Chanel Le Vernis Nail Colour Incendiare - 33 €

Lila jelly efekt

Inspirirane korejskim trendovima, prozirne “jelly” manikure postaju pravi hit i ovog ljeta. Nail artistica Julie Kandalec predlaže nježnu lila nijansu s prozračnim finishom – savršenu za romantične, ali modernije ljetne lookove. Ova boja izgleda odlično na kratkim, zaobljenim noktima i odlično se slaže s pastelnom garderobom.

Promo

Nails Inc. Jel Oh Jel Jelly Effect Nail Polish - 9 €

Kremasta kava i nude tonovi

Za ljubiteljice minimalizma tu su neutralne nijanse kave – od latte smeđe do dubokih mocha tonova. Betina Goldstein iz Chanela preporučuje bogatu, kremastu nijansu koja se lako uklapa u svaku modnu kombinaciju, dok tamniji tonovi poput duboke taupe ili čokoladnog nude laka daju dozu sofisticiranosti.

Promo

Nails Inc. Caught in The Nude Nail Polish Hawaii Beach - 9 €

Off-white klasika

Ne čudi što se bijela ponovno nalazi među favoritima – jednostavna je, čista i uvijek elegantna. No ovog ljeta biraj blago prljavu bijelu ili krem bijelu nijansu za suptilan odmak od klasike. Takve nijanse izgledaju chic i na kratkim i na dugim noktima, a sjajno pristaju uz preplanuli ten.

Promo

Essie Nail Polish 8 Limo Scene - 9,99 €

Pistacija zelena

Ako želiš nešto vedro i razigrano, pistacija zelena je pravi izbor. Svježa, pomalo neočekivana, ali vrlo nosiva nijansa koja će podići svaki ljetni outfit i unijeti dašak radosti u tvoju svakodnevicu.

Promo

Manicurist Green Nail Polish Pistachio - 14 €

Srebrni krom

Tko kaže da je srebrna rezervirana za zimu? Sjajni kromirani lakovi vraćaju se u velikom stilu – posebno u kombinaciji s pastelnim i jarkim bojama u obliku nail arta. Za moderni i luksuzni efekt posegni za srebrnim lakom visokog sjaja.

Promo

O.P.I. Infinite Shine Gel Like Polish Work From Chrome - 14,40 €

Duboka bordo crvena

Iako djeluje zimski, duboka bordo nijansa ove sezone nosi se i ljeti – posebno u kombinaciji s laganim lanenim komadima. Elegantna, zavodljiva i pomalo dramatična, ova boja idealna je za večernje izlaske i posebne prilike.

Promo

Chanel Le Vernis Nail Colour Rouge Noir - 33 €

Plavi periwinkle

Na granici između plave i ljubičaste, periwinkle nijansa očarava svojom mekoćom i elegancijom. Nail artisti je opisuju kao “boju koja privlači poglede”, osobito uz cvjetne motive i pastelne modne kombinacije.

Promo

Essie Nail Polish 374 Salt Water Happy - 9,99 €