Zaboravile na pedikuru: Slavne dame koje su crvenim tepihom prošetale s neuređenim stopalima

Kada su u pitanju poznate osobe, navikli smo da na crvenom tepihu uvijek izgledaju besprijekorno. Međutim, i naše omiljene zvijezde su samo obični smrtnici, baš poput nas, a gotovo se svakome od njih barem jednom dogodio neki modni promašaj, make-up pogreška ili pak problemi sa stopalima.

Od slavnih dama očekuje se da na crvenom tepihu nose štikle, a to u većini slučajeva znači i pokazivanje stopala. No, stopala bi trebala biti njegovana i u odličnoj formi da bismo ih mogli pokazivati. Žuti nokti, gljivice ili pak ispucale pete samo su neki od problema s kojima se često susrećemo kad su u pitanju stopala, a na takve probleme nisu imune ni slavne dame.

Neke od njih su, čini se, zaboravile otići kod pedikera prije nego su došle na crveni tepih, no to ih nije spriječilo da nose otvorene cipele u kojima su jasno do izražaja došli njihovi problemi sa stopalima. Tako je, primjerice, glumica i oskarovka Brie Larson 2016. godine na dodjeli nagrada Američkog udruženja glumaca nosila visoke cipele na petu u kojima su vrlo jasno do izražaja došle gljivice na njezinim nožnim prstima. Fotografi su ulovili taj nezgodan trenutak, no slavnoj glumici to nije nimalo smetalo.

Osim Brie, i brojne druge zvijezde su zaboravile ili nisu stigle do pedikera pa su prošetale crvenim tepihom s neuređenim stopalima, a njihove fotografije donosimo u nastavku.

