Top 10 najskandaloznijih celebrity razvoda svih vremena

Brak ovog slavnog para dugo je djelovao idilično unatoč velikoj razlici u godinama, no s vremenom su se počele pojavljivati glasine o tome da Ashton vara Demi. Na kraju je on pokrenuo postupak razvoda i to nakon što su godinu dana odvojeno živjeli, a ona je prije dvije godine objavila autobiografiju u kojoj je iznijela tvrdnje da ju je prisiljavao na seks u troje s mnogo mlađim djevojkama zbog čega je strašno patila.