Svjetski tjedan dojenja: Ove slavne mame ne srame se dojenja u javnosti

Dojenje je normalno!

Prvi tjedan u kolovozu već godinama se obilježava kao Svjetski tjedan dojenja. Dojenje je definitivno stvar oko koje su uvijek vezane rasprave. I dok će jedni tvrditi kako ništa nije toliko dobro kao dojenje za zdravlje djeteta, mnogo je onih koji ne mogu dojiti, pa se zbog toga osjećaju loše. No, osim toga, mnoge rasprave izaziva i dojenje u javnosti. I dok je jednima to posve normalno, drugi smatraju da to nikako nije primjereno. No, mnoge slavne dame stajališta su da je dojenje u javnosti sasvim normalno, dapače neke fotografije dijele i na društvenim mrežama, a u našoj galeriji pogledaj i koje.