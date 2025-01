Četiri lekcije o sreći koje te može naučiti tvoj pas

Mi ljudi nismo ni svjesni koliko smo sretni što su nas psi izabrali za svoje najbolje prijatelje. Oni su znatiželjni, pustolovni, zaigrani i vesele ih stvari koje mi ljudi smatramo jednostavnim i običnima. Oduševljeni su kad dobiju igračku koja radi zvukove, obožavaju s tobom ići u duge šetnje, a pseće ih poslastice bacaju u ekstazu. Psi su po prirodi radosni, no njihov raspon emocija proteže se od istinske sreće - kao kad te čuju na prilazu kuće, do tuge kad se osjećaju usamljeni jer su ostali samo doma.

S druge strane, mi ljudi živimo u svijetu u kojem je naša sreća uvjetovana sa sto i jednom stvari - uvjereni smo da nam za sreću treba novac, društvo, druga polovica, uspjeh u karijeri… Lista je to koja zapravo nema kraja, jer kad nešto i ostvarimo, već zapisujemo novu stavku bez koje 'ne možemo biti sretni'. Psi su tu sasvim drugačiji, a kad bi mogli govoriti sasvim bi nas sigurno pokušali naučiti ovim važnim lekcijama:

Živi u sadašnjem trenutku

Pas ne čeka neki trenutak u budućnosti da bi si dozvolio biti sretan, on je jednostavno sretan sada i ovdje - i sasvim je prisutan u sadašnjem trenutku. Dok šećete, ti razmišljaš o zadacima koje trebaš obaviti, a tvoj pametni pas istinski uživa u šetnji - u svakoj sekundi provedenoj s tobom vani.

Budi zadovoljna

Biti zadovoljan s onim što imamo i s onim što jesmo uopće nije lako, osobito u društvu u kojem se potiče stalno nadmetanje, kompeticija, ambicioznost i neutaživa glad za materijalnim. Zato mi ljudi često zaboravimo kako biti zadovoljni s onim osnovnim - pa prestanemo cijeniti male stvari, kao da postanemo slijepi. Pas ih pak dobro vidi - i bit će uvijek iznova, iz dana u dan, zadovoljan svojim obrokom, svojim jastukom za spavanje i igračkom koju ima još od kad je bio štene.

Foto: Shutterstock

Pronađi ljepotu u rutini

Ljudima rutina predstavlja nešto beskrajno dosadno - svaki dan obavljati iste zadatke te istim putem ići na posao i natrag čini nam se kao polagana smrtna presuda. Tvoj pas o svemu tome ima sasvim drugačije mišljenje: rutina je nešto u čemu uživa, ona mu daje sigurnost i omogućuje mu da zna kad će se dogoditi nešto što ga ekstra veseli - na primjer, kada ćeš se ti pojaviti na vratima ili kada je vrijeme za jelo. I ti možeš usvojiti ovu vrijednu lekciju: odlazi na spavanje i budi se u isto vrijeme svakoga dana. Organiziraj svoje vlastite jutarnje i večernje rituale. Pronađi način da uživaš u onom što radiš i što čini tvoju svakodnevicu - od samog posla, do kuhanja i obavljanja kućanskih dužnosti. U svakom danu odvoji malo vremena za stvari koje voliš kao što su čitanje ili duge tople kupke.

Igraj se

Mnogi ljudi troše svoje slobodne vrijeme na način koji zapravo smatraju besmislenim - a većinom vise na društvenim mrežama, što dokazano može potaknuti anksioznost i depresiju. Tvoj pas nema svoj profil na Instagramu (ok, osim onog koji su mi ti otvorila kako bi se pohvalila njegovim fotkama), on se druži vani, s drugim psima - i naravno, sa svojim omiljenim ljudima. Mi ljudi ne uživamo toliko u igri s lopticom kao naši dlakavi ljubimci, ali zato se igramo na druge načine - to može biti fizička igra u obliku nekog sporta, ali i intelektualna, kao što je čitanje dobre knjige ili neki kreativan hobi. Pronađi svoj način igranja i osiguraj si vrijeme kad ćeš se prepustiti igri - svaki dan.