Sofía Vergara: 'Moj brak se raspao jer je moj muž bio mlađi'

Sofía Vergara kaže da su se ona i Joe Manganiello razveli zbog neslaganja oko djece. U novom intervjuu za španjolski list El País, 51-godišnja Sofia Vergara rekla kako se s nekoliko godina mlađim mužem nije mogla složiti na temu proširenja obitelji. Priznala je da su je nesuglasice oko tog pitanja na kraju dovele do razvoda.

"Moj brak se raspao jer je moj muž bio mlađi; htio je imati djecu, a ja nisam željela biti stara baka", objasnila je članica žirija showa 'America's Got Talent' i dodala:

"Mislim da to nije fer prema djetetu. Poštujem one koji to rade, ali to više nije za mene."



Vergara, koja dijeli sina Manola s bivšim mužem Joejem Gonzalezom, nastavila je i priznala: "S 19 godina sam rodila sina, koji je sada star 32 godine, i spremna sam biti baka, a ne majka. Dakle, ako dođe ljubav, mora doći s (vlastitom) djecom."

"Skoro sam u menopauzi; to je prirodan tijek stvari", dodala je.

"Kada moj sin postane otac, neka na neko vrijeme dovede dijete k meni, a zatim ću mu ga vratiti i nastaviti sa svojim životom; to je ono što trebam učiniti", rekla je.

Razvod Sofíe Vergare i Joeja Manganiella

Vijest o razvodu poznati glumački par objavio je u zajedničkoj izjavi za javnost.

"Donijeli smo tešku odluku da se razvedemo. Kao dvije osobe koje se vole i brinu jedna o drugoj, ljubazno molimo za privatnost u vrijeme dok prolazimo kroz novo razdoblje u našim životima", napisali su 51-godišnja Sofia i 47-godišnji Joe.

Zahtjev za razvod podnio je Joe Manganiello, navodeći nepremostive razlike kao razlog za razvod. Nakon razvoda, svatko je krenuo svojim putem. Manganiello izlazi s glumicom Caitlin O'Connor, a članicu žirija showa 'America's Got Talent' povezuju s ortopedskim kirurgom Justinom Salimanom, piše Zadovolja.si.

