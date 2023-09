Top ili flop? 7 slavnih muškaraca koji su na crveni tepih došli u štiklama

Kad su u pitanju slavne osobe, vidjeli smo gotovo sve. Njihovi modni izbori i kombinacije često su predmet javnih rasprava, posebice kada crvenim tepihom prošeću u ne baš tako uobičajenim outfitima.

Tako je talijanski dizajner Diego Dolcini ove godine u Veneciji pažnju na crvenom tepihu privukao jer je uz svoje klasično muško odijelo nosio elegantne sandale na petu koje je sam dizajnirao. Njegov neobičan look otvorio je brojne rasprave i izazvao čitav niz komentara, no Dolcini nije jedini muškarac koji voli nositi štikle. Naime, prije njega to su učinili i brojni drugi slavni frajeri.

Glumac Jared Leto dobro je poznat po svojim bizarnim kombinacijama i neobičnom stilu, a i on povremeno voli nositi cipele s potpeticom. Nedavno se na MTV-oj dodjeli nagrada pojavio u crnoj kombinaciji uz koju je nosio visoke čizme s prozirnom potpeticom.

Iako nam ovakvi modni potezi možda djeluju čudno, istina je da su već tijekom povijesti muškarci nosili cipele s potpeticom. Primjerice, obožavao ih je i francuski kralj, Luj XIV., a muška obuća na petu bila je jako popularna i tijekom 80-ih godina prošlog stoljeća kada su ih nosile mnoge glazbene zvijezde poput Eltona Johna, Princea i Davida Bowieja.

Koji sve slavni frajeri vole nositi štikle i kome one najbolje pristaju pogledaj na fotografijama u nastavku.

