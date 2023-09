Slavne dame i njihov odnos sa svekrvama iliti kada njegova mama postane problem u braku

Svaki brak ima svoje uspone i padove te je potrebno puno volje i truda da se održi kvalitetan odnos tijekom godina. No svaki bračni par zna da njihov dobar ili loš odnos ne ovisi samo o njima. Uz izricanje velikog "da" i muškarac i žena dobivaju širu obitelj koja će sigurno utjecati na njihov život. Roditelji, braća, sestre, šogori, šogorice i šire također su dio svakog braka. No najčešće najveći utjecaj imaju roditelji, a često se najveća napetost pojavljuje između snahe i svekrve. Mame sinova često imaju vrlo visoke standarde i misle da se nitko ne može voljeti i brinuti se za njihove sinove kao one, a osim toga ponekad ne mogu shvatiti da je nova obitelj prva i da više njihovo mišljenje nije najvažnije.

Upravo takve probleme ne mogu izbjeći ni slavne žene. Iako je njihov život okupan bogatstvom i daleko su od briga koje imaju obične žene, u svakodnevnom životu ipak se neke od njih moraju boriti s neodobrenjem njegove mame. Iako mnoge slavne obitelji paze i pokušavaju zaštititi privatnost ipak neke informacije o obiteljskim odnosima izađu u javnost. Tako se zna da su neke slavne žene imale velike probleme sa svojim svekrvama te da su često od početka veze/braka bile neprihvaćene.

Irina Shayk

Činilo se kako Irina Shayk i Bradley Cooper imaju sve- ljepotu, bogatstvo, dijete... Ruska ljepotica i 48-godišnji Cooper započeli su ljubavnu vezu 2015. godine, a dvije godine kasnije su postali roditelji. Vezu su prekinuli 2019. nakon četiri godine, a od tada neprestano kruže glasine da pokušavaju ponovno obnoviti svoju ljubav, pa čak zajedno i putuju. Puno vremena provode zajedno iako se u njihovim životima pojavljuju i priče i o novim ljubavima.

Često se nagađalo o razlogu razlog prekida ovog glamuroznog para, smatralo se da su jedan od najljepših parova u svijetu showbizza, i spominjalo se ime njegove mame Glorije. Navodno je ona pokušavala uspostaviti odnos sa Shaykom samo zbog sina, ali nije uspjela. Čak se šuškalo da je mama poticala sina da prekine sa slavnom manekenkom.

Kraljica Letizia

Španjolska kraljica Letizia jedna od najpopularnijih kraljica ma svijetu i ima vrlo skladan brak s kraljem Felipeom. No njihove zaruke su bile iznenađenje jer je Letizia pučanka. Iako je imala vrlo uspješnu novinarsku karijeru ipak se očekivalo da će princ izabrati ženu 'plave krvi'. Zaruke su objavljene u 2003. godine, a vjenčali su se godinu dana kasnije. Na početku se govorilo da Letizijom ima vrlo bliski odnos sa svekrvom kraljicom Sofijom i da joj je od početka pomagala kako se bi što bolje snašla u ulozi prinčeve žene, a kasnije i kraljice. No s vremenom su se pojavile glasine da se dvije žene ne slažu i da je njihov odnos prepun nesuglasica. Sve se promijenilo je kada je kraljevski par dobio kćeri Leonoru i Sofiju, a baka je odlučila posjećivati unuke kada god hoće. Tijekom godina pojavilo se više sukoba zbog odgoja djevojčica, a da se situacija ne smiruje pokazala je i snimka s uskršnje mise iz 2018. godine. Pokazalo se da je netrpeljivost sve veća i da se kraljice teško kontroliraju u svom odnosu.

Jessica Biel

Slavna glumica i pjevač Justin Timberlake jedan u od najstabilnijih holivudskih parova iako se čak jedno vrijeme šuškalo da ju je Justin prevario. U braku su od 2012. i dobili su dvoje djece. No još dok su bili u vezi šuškalo se da puno toga u njihovm odnosu mora odobriti njegova mama Lynn Harless. Podržala je i njihovu odluku o braku, ali šuškalo se da postoje problemi i da je miješala u svaku njihovu odluku - od datuma vjenčanja do odgoja djece. Lijepa glumica nije bila sretna jer joj se svekrva stalno miješala u život i zahtijevala da se ispunjavanju njezine želje.

Angelina Jolie

Brak Angeline Jolie i Brada Pitta pretvorio se u ružan razvod u kojem već godinama vode sudske bitke oko imovine i skrbništva. Njihova ljubav je trajala od 2005. do 2016. i zajedno imaju šestero djece. Ljubav se rodila na snimanju filma "Gospodin i gospođa Smith" dok je Brad još bio u braku s Jennifer Aniston. Upravo zato su se svi pitali što njegova obitelj misli o novoj buntovnoj partnerici Angelini koja je potpuna drugačija od svima omiljene Jennifer. Također se znalo da je Jennifer bila jako bliska s njegovim roditeljima Jane i Bob Pitt. Na početku se šuškalo da je odnos između nove snahe i svekrve napet upravo zbog načina na koji je započela njhova veza, ali kasnije se sve smirilo. No nakon prekida ljubavi njegova majka je bila ljuta zbog Angelinine okrutnosti i manipulacije te rekla da joj nikada neće oprostiti zbog boli koju je nanijela obitelji.

Kraljica Elizabeta II

Jedna od najvećih i najomiljenijih britanskih kraljica bila je vrlo stroga i čvrsto se držala određenih tradicija. Živjeti u kraljevskoj obitelji nije jednostavno, a pogotovo je teško mladim bračnim parovima. Kraljica je imala tri sina i tri snahe te je od njih imala i jasna očekivanja. Kada su se pojavili problemi u braku prijestolonasljednika Charlesa i Diane nije pružala podršku. Iako je kasnije pristala na razvod jer im se život pretvorio u nizanje skandala. No nije jednostavno ni prihvatila današnju kraljicu Camillu. Ipak je prvo bila ljubavnica njezin sina, a tek puno kasnije postala mu je supruga. Također je imala i vrlo težak odnos sada s već bivšom ženom drugog sina, Sarah Ferguson. No s godinama se i taj odnos smirio. Navodno se bojala skandala kojima je bila sklona Sarah.