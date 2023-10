Ljubav kao iz bajke: Slavni parovi koji su zajedno desetljećima

Ne događa se toliko često da prve ljubavi potraju više od četiri desetljeća, a da se par osjeća kao prvog dana. Još rjeđe svjedočimo tome da takve ljubavi budu ukoričene u memoarima. No, upravo je takva priča Bona Voxa, frontmena megapopularnog benda U2. Sada 62-godišnji glazbenik, punim imenom Paul David Hewson, od srednjoškolskih je dana prijatelj s vršnjakinjom Ali. Jednog popodneva 1976. godine, Hewson ju je, sasvim slučajno, odlučio otpratiti do autobusa i tako je počela njihova, tada tinejdžerska romansa.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Par je 'prohodao' kad su imali 16 godina, vjenčali su se šest godina poslije, a četrdeset godina kasnije - prije svega nekoliko dana - poznati je glazbenik u prodaju 'lansirao' memoare ''Surrender: 40 Songs, One Story''. U njima Vox, među ostalim, prepričava svoju ljubavnu priču koja je neraskidiva s njegovom glazbenom karijerom.

''Luminous Times'', ''All I Want Is You'', ''Sweetest Thing''… - neki su od hitova U2-a čije je stihove ovaj glazbenik posvetio svojoj supruzi s kojom ima četvero djece.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

''Stvarno je poseban osjećaj kad nakon svih tih godina osjećate i romantičnu privlačnost, ali ste istovremeno i najbolji prijatelji. To moj i Alin odnos čini posebnim'', kazao je Vox ovih dana te otkrio da mu je i nakon 40 godina braka supruga 'nevjerojatna', u pozitivnom smislu. I dalje su privrženi jednom drugome i uspjeli su pobijediti sve nedaće - a u njihovom im braku nisu uvijek cvjetale ruže.

''Zajedno smo bili i kad je bilo teško. To je ljubav, to je djelo ljubav. Svaki put kad bi se netko od nas izgubio, onaj drugi bi… bio tu da nas vrati na pravi put''', priznao je Bono još početkom listopada kada je najavljivao izlazak 'Surrenderra'. Poručio je da im je 'okrugla' godišnjica braka zaista velika stvar jer se znaju gotovo cijeli život.

Foto: Profimedia.hr

Uz Voxa, još se neke slavne 'face' mogu pohvaliti dugim i uspješnim vezama. Izdvajamo nekoliko parova koji su zajedno trideset i više godina te im ništa ne staje na put. Ni nakon niza zajedničkih godina ne skrivaju svoju sreću te dokazuju da prava ljubav živi i u svijetu celebova. Unatoč usponima i padovima.

U nastavku otkrij o kome se radi.

POGLEDAJ VIDEO: Joga za lice sve je popularnija