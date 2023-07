Na 'vjenčanje godine' u Dubrovniku stigle su mnoge slavne face

Jusuf Nurkić, najbolji bosanskohercegovački košarkaš i NBA igrač Portland Trail Blazersa u Dubrovniku se vjenčao sa svojom djevojkom Eminom Durić. U Dubrovnik su zbog Jusufa i Emine stigla i mnoge poznate regionalne, ali i svjetske face. Naime,na svadbi su bili i glumci Tarik Filipović, Goran Bogdan, Enis Bešlagić, baš kao i Petar Grašo, Dino Rađa, ali i Nurkićev suigrač iz Portland Trail Blazersa, Anfernee Simons. Vjenčanje je održano u subotu na prekrasnoj tvrđavi Lovrijenac u doista romantičnom okruženju no s obzirom da se do tvrđave treba uspeti poprilično strmim stepenicama, mnoge dame su u svatove nosile duplu obuću- onu s potpeticama i one bez. U galeriji pogledaj tko je sve stigao na 'vjenčanje godine' kako ga mnogi nazivaju.