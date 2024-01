Je li ovaj oskarovac, kolega i šarmer, ukrao srce Meryl Streep?

Posljednjih dana sve su glasnija šuškanja da između glumaca Meryl Streep i Martina Shorta postoje dublji osjećaji od prijateljstva. Ovoga puta, nije riječ o priči koja je započela nakon dodjele Zlatnih globusa, gdje su sjedili za istim stolom, nego se već dulje vrijeme govori o ljubavi između slavne oskarovke i komičara, točnije od kraja ljeta.

Zajedno su glumili u izuzetno uspješnoj seriji "Only Murders in the Building", za koju su oboje bili nominirani za Zlatni globus. Činjenica da su izgubili nagradu nije ih previše uzrujala. Meryl već ima devet takvih nagrada u svojoj kolekciji. Pratili su dodjelu s osmijesima na licima, a uskoro su prisutni počeli nagađati o novoj ljubavnoj priči.

Kritičari su već ranije primijetili da je nevjerojatna kombinacija dramske glumice poput Meryl Streep i komičara Martina Shorta na filmu donijela posebnu kemiju, a nitko nije mislio da se ova naizgled nespojiva kombinacija može tako dobro funkcionirati. Možda se ta kemija razvijala i u njihovom privatnom životu jer nisu imali nikakvih prepreka - oboje su slobodni, vršnjaci i profesionalno uspješni, piše Zadovoljna.si.

Foto: Profimedia.hr

Meryl Streep nedavno je iznenadila javnost otkrićem da od 2018. više ne živi sa suprugom, američkim kiparom Donom Gummerom, a Martin Short je udovac od 2010. Oboje već imaju odraslu djecu - Meryl ima četvero, a Martin troje.

POGLEDAJ VIDEO: JOGA ZA OPUŠTANJE