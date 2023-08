Posudi pa vrati? Slavne face koje su u javnosti zaboravile skinuti etikete

Sigurno ti se dogodilo da se 'skockaš' za neku priliku pa osim dobrog stila, frizure, savršene torbice i nove haljine, sa sobom poneseš i etiketu. Ono oduševljenje sniženjem na koje si naletjela, tada postaje još veća sramota jer osim naljepnice s prvotnom cijenom, na golemoj etiketi na tvojoj haljini stoje i naljepnice u kričavo narančastoj i kričavo zelenoj boji. Sniženje na sniženje na sniženje i haljina je tvoja bila za 120 kuna! Sad si od ljutnje zelena kao jedna od naljepnica na tvojoj haljini. Naravno, etiketu si otkrila tek kad si se vratila kući... Strah te i pogledati na potplat cipela... naime i one su nove. I bile su snižene. Nemaš snage za još jednu kričavo narančastu cijenu... No, ne očajavaj. Događa se i najboljima. Zamisli da si Jennifer Lopez i da si na filmskom festivalu u Veneciji. Sređena od glave do pete, u svom najbolje izdanju. U tebe su uperene oči cijelog svijeta, sve školjca, blica, nad glavom ti zuji dron, a ti furaš etiketu! Ili si vojvotkinja od Sussexa, elegantno i odmjereno koračaš u crvnim salonkama po crvenom tepihu, s bijelom, golemom etiketom koja proviruje ispod midi haljine. U nastavku ti otkrivamo kojim su se celebritijima omaknule etikete.