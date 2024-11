Tko je u Hollywoodu koristio Ozempic za mršavljenje?

U holivudskom svijetu, gdje je izgled često ključan, mnoge slavne osobe tragaju za učinkovitim načinima održavanja idealne tjelesne težine. Posljednjih godina, Ozempic, lijek prvotno razvijen za liječenje dijabetesa tipa 2, privukao je veliku pažnju kao potencijalni saveznik u mršavljenju. Njegova sposobnost da pomogne u regulaciji apetita i smanjenju tjelesne težine ubrzo je postala popularna među slavnim licima, pa čak i među onima koji nemaju dijabetes.

Ozempic sadrži semaglutid, aktivni sastojak koji djeluje na centar za apetit u mozgu, pomažući korisnicima da se osjećaju siti i smanje unos hrane.

Neke slavne osobe javno su progovorile o učincima Ozempica i podijelile svoja iskustva mršavljenja, dok se za druge samo nagađa da su ga koristili, piše People.

Elon Musk

Jedan od najpoznatijih poslovnih magnata današnjice, Elon Musk, otvoreno je priznao korištenje Ozempica na društvenim mrežama. Musk je istaknuo da mu je ovaj lijek pomogao u smanjenju težine i poboljšanju općeg zdravlja, ističući kako mu pomaže u kontroli apetita u stresnim razdobljima.

Foto: Profimedia

Rebel Wilson

Australska glumica i komičarka, poznata po svom duhovitom nastupu i energičnom stilu, također je prolazila kroz veliki put mršavljenja. Iako nije direktno navela Ozempic kao ključan faktor u svojoj transformaciji, Wilson je priznala da je koristila lijek kao pomoć kod gubitka suvišnih kilograma.

Foto: Profimedia

Rosie O’Donnell

Poznata komičarka i voditeljica Rosie O’Donnell, koja se suočila s izazovima tjelesne težine, izjavila je kako je korištenje Ozempica bilo ključno u njezinoj transformaciji. Za Rosie, lijek je bio podrška koja joj je pomogla da uspostavi zdraviju rutinu i smanji unos kalorija, što je rezultiralo značajnim gubitkom kilograma.

Foto: Profimedia

Kathy Bates

Slavna glumica otkrila je kako se riješila viška kilograma ponajprije zahvaljujući promjenama u načinu života i prehrani, ali priznala je da joj je pomogao i Ozempic.

Foto: Profimedia

Bella Thorne

Mlada američka glumica na Instagramu je objavila kako se nije osjeća dobro u vlastitom tijelu kada je koristila ovaj lijek za mršavljenje, a pritom je istaknula kako 'postavljamo lude standarde ljepote koje nitko ne može pratiti osim onih koji su na Ozempicu...'.

Foto: Profimedia

Khloé Kardashian

„Nemojmo diskreditirati moje godine vježbanja. Ustajem 5 dana u tjednu u 6 ujutro kako bih trenirala. Molim vas, prestanite sa svojim pretpostavkama“, odgovorila je Khloé korisniku Instagrama koji je komentirao da je na Ozempicu.

Foto: Profimedia

Stephen Fry

Britanski glumac svoje iskustvo s Ozempicom podijelio je s voditeljicom Ruthie Rogers tijekom gostovanja u njezinom podcastu River Café Table 4:

„Isprobao sam Ozempic prije nekoliko godina; rano sam prihvatio takve stvari. Slučajno sam bio u Americi, pročitao sam o tome i pitao sam svog doktora u Americi i on mi je rekao: 'Mislim da ti mogu nabaviti nešto.' Dao mi je da probam, i prvih tjedan dana ili tako nešto, pomislio sam, ‘Ovo je nevjerojatno. Ne samo da nemam potrebu za jelom, nego nemam ni želju za alkoholom. Ovo će biti odlično.’

„Onda sam počeo osjećati mučninu i bilo mi je sve gore i gore. Doslovno sam povraćao četiri, pet puta dnevno i pomislio sam: ‘Ne mogu ovo izdržati.’ I to je bilo to.”

Foto: Profimedia

Sharon Osbourne

Sharon Osbourne jedna je od najpoznatijih zvijezda koja je drastično smršavljela upravo zahvaljujući Ozempicu. Popularna voditeljica navodno je izgubila 20 kilograma nakon korištenja ovog lijeka, ali tvrdi da ga danas više ne uzima. Njezino ispijeno lice mnoge je šokiralo, a neki su za takvu transformaciju okrivili upravo sporni Ozempic.

Foto: Profimedia

Amy Schumer

Poznata glumica i komičarka priznala je da je probala kontroverzni lijek za mršavljenje kada je gostovala u emisiji showa Watch What Happens Live with Andy Cohen.

Foto: Profimedia

Prednosti i opasnosti korištenja Ozempica za mršavljenje

Iako mnogi ističu prednosti Ozempica, važno je napomenuti da ovaj lijek nije namijenjen isključivo mršavljenju i da je prvenstveno razvijen za kontrolu šećera u krvi kod osoba s dijabetesom tipa 2. Zbog popularnosti među slavnim osobama, sve više ljudi pokušava nabaviti lijek bez medicinske potrebe, što može dovesti do problema s opskrbom za pacijente kojima je stvarno potreban.

Ozempic također dolazi s nizom nuspojava poput mučnine, proljeva i drugih probavnih smetnji, što može utjecati na svakodnevni život. Stoga, za sve koji razmišljaju o korištenju ovog lijeka, najvažniji korak je konzultacija s liječnikom i informiranje o svim prednostima i rizicima koje Ozempic donosi.