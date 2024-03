Dua Lipa stiže u Pulu u lipnju, zna se kada počinje prodaja karata

Dobitnica tri nagrade GRAMMY i sedam nagrada BRIT, globalna pop zvijezda i nezaustavljiva glazbena sila Dua Lipa, najavljuje prvi dio europske turneje povodom nadolazećeg albuma Radical Optimism, koji izlazi 3. svibnja 2024. godine. Turneja započinje 5. lipnja u Berlinu, a prije nego završi s dvije noći u francuskom Nimesu, 12. i 13. lipnja, ova glazbena diva 9. lipnja 2024. godine stiže u pulsku Arenu. Ulaznice su u prodaji od petka, 22. ožujka u 10 sati putem sustava eventim.hr. Svi oni koji se predbilježe za kupnju novog albuma ovdje, svoje će ulaznice moći kupiti dva dana ranije, točnije, 20. ožujka, u 10 sati.

"Radical Optimism" treći je po redu album Dua Lipe, a bit će objavljen 3. svibnja te će sadržavati 11 pjesama, uključujući euforičnu klupsku pjesmu Houdini kao i nedavno objavljen hit Training Season. Inspiriran njezinim procesom samootkrivanja, najnoviji album "Radical Optimism" govori o čistoj radosti i sreći koje se javljaju u trenutku kada nam situacije s kojima se bilo nemoguće suočiti postanu puno jasnije. Teški rastanci i ranjivi počeci, koji mogu slomiti dušu, postaju prekretnice kada se odabere optimizam i krene graciozno kretati kroz kaos. Rolling Stone je nazvao album "pop blaženstvom", napominjući da je "jedinstven i potpuno u stilu Due Lipe - samouvjereni plesni pop pun duhovitih Instagramičnih jednorječnih naslova”.

Prožet energijom Duinog rodnog grada Londona, stav albuma utjelovljuje sirovost, iskrenost, samopouzdanje i slobodu Britpopa devedesetih. Radical Optimism vodi slušatelje u sanjivi pop svijet koji je lirski neumoljiv, zvučno oslobađajuć i bogat muzikalnošću. Nastao je u suradnji s timom koji uključuje Caroline Ailin, Dannyja L. Harlea, Tobiasa Jesso Jr. i Kevina Parkera.

“Prije nekoliko godina prijatelj me upoznao s pojmom Radikalni Optimizam. To je koncept koji je na prvu rezonirao sa mnom pa sam postala znatiželjnija i počela se igrati s tom idejom, a brzo se utkala u moj život”, izjavila je Dua Lipa te je dodala: “Shvatila sam – to je način da graciozno prolazite kroz kaos i osjećate se kao da možete prebroditi svaku oluju. U isto vrijeme, zatekla sam se kako pregledavam glazbenu povijest psihodelije, trip hopa i Britpopa. Oduvijek mi se činilo da imaju vrlo samouvjeren i optimističan zvuk, a tu iskrenost i taj stav sam prenijela i na svoj rad.“

Album Radical Optimism moguće je prednaručiti ovdje, a time je omogućen raniji pristup kupnji ulaznica koja je počinje u srijedu, 20. ožujka u 10 sati.

Generalna prodaja započinje u petak, 22. ožujka u 10 sati u susatvu eventim.hr.