Što je muškarac bez brade: Izgledaju li slavni frajeri bolje s bradom ili bez nje?

Tema o tome jesu li muškarci privlačniji s bradom ili bez nje jedna je od onih o kojima se vječito raspravlja. Brojne žene priznale se kako su im frajeri s bradom više seksi, a čak su i znanstvenici napravili istraživanje vezano uz tu tematiku te otkrili kako su muškarci s bradom ženama zaista privlačniji od onih svježe obrijanih.

Dakako, to ne mora nužno značiti da je baš svaka žena obožavateljica brade kod pripadnika suprotnog spola, no moramo priznati da mnogi muškarci naprosto bolje izgledaju s bradom nego bez nje. Na neki način, to doprinosi njihovom muževnom izgledu.

Kad je riječ o slavnim frajerima, puno je onih kojima je brada postala zaštitni znak pa ih više ni ne možemo zamisliti bez nje. Unatoč tome, i oni se ponekad trebaju obrijati, što zbog higijene, što zbog različitih uloga, a u nastavku pogledaj kako 10 poznatih 'bradonja' izgleda s bradom, a kako bez nje. Koji im look stoji bolje procijeni sama, a svoje mišljenje s nama možeš podijeliti i u anketi za svakog od njih.

