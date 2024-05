FNC uzbuđenja nastavljaju se novom priredbom u Beogradu, 1. lipnja od 19 sati, uz prijenos uživo na platformi Voyo. Akcijski spektakl, miting najboljih boraca regije seli se u Beograd i zove 'Bosses of Belgrade'! U beogradskoj areni MMA šefovi će pokazati tko je istinski vladar svoje kategorije, što će, kao i do sada, poklonici borbenog spektakla u cijelost moći pratiti na platformi Voyo. Glavne zvijezde ovog sportskog događanja su Darko ‘The Hammer’ Stošić (32, 20-6) i Miran ‘Slo Rocky’ Fabjan (39, 4-2), te Vaso ‘Psychopath’ Bakočević (34, 43-24-1) i Marko ‘Skullcrusher’ Bojković (22, 5-0). Nastupit će i prvak FNC-a, Hrvat Francisco ‘Croata’ Barrio (34, 12-4). Glavni meč večeri bit će okršaj Srbina Darka ‘Hammera’ Stošića (32, 20-6), koji je i prvi izazivač u teškoj kategoriji u KSW-u, protiv Slovenca Mirana ‘Slo Rockyja’ Fabjana (39, 4-2), koji je trijumfirao na FNC-u 15 u Ljubljani protiv Žgele, a prije toga svladao je i Tomislava ‘The Beasta’ Spahovića (34, 9-7). Slo Rocky pred sobom ima najveći izazov karijere, ali je spreman na veliki pothvat protiv Stošića.

Od ponedjeljka, 27. svibnja na Voyo stiže nova turska poslastica, serija 'Igra sudbine' u kojoj će uživati svi ljubitelji dramskih serija punih napetosti, obrata i romantike. Serija prati Adu, mladu djevojku koja se boji da će, poput žena svoje obitelji, zauvijek ostati nesretna ako je prva ljubav napusti. Ta igra sudbine vodi je do Rüzgara, studenta iz Albanije koji je suočen s prijetnjom deportacije. Ada se zaljubljuje u njega i vjerujući da je on njezina prva ljubav, predlaže mu lažni brak kako bi izbjegla njegovu deportaciju. Nada se da će Rüzgar na treću godišnjicu njihovog lažnog braka zaprositi je i započeti pravu ljubavnu avanturu. No igra sudbine ima drugačije planove, i na njihovu treću godišnjicu, Ada doživljava bolno razočaranje kada je Rüzgar napušta. Odlučna u namjeri da vrati svoju prvu ljubav, Ada poduzima korake, ali igra sudbine opet intervenira i na njen put stavlja Boru, poslovnog čovjeka koji je hladan, samouvjeren i neosjetljiv, s vrlo čvrstim stavom prema ljubavi.

U raskošnoj povijesnoj drami 'Sisi' Voyo korisnici mogu uživati već sada, a nova epizodi, a nova epizoda na platformu stiže svaki dan. Serija prati život obožavane austrijske carice i ugarsko-hrvatske kraljice Elizabete Austrijske poznatije kao Sisi, koja je bila supruga cara i kralja Franje Josipa I. te carica Austrije od 1854. do 1898. godine. Nezaboravna članica vladarske obitelji desetljećima inspirira, a suvremena ekranizacija slavne priče o sazrijevanju carice Habsburškog Carstva osvaja gledatelje novog naraštaja. Sisi je utjelovila talentirana švicarsko-američka glumica Dominique Devenport, a cara Franju njemački glumac Jannik Schümann koji su ovu nagrađivanu seriju uveličali svojim talentom.

