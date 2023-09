Ogledalo duše: Boja očiju koja ti se najviše sviđa otkriva po čemu si posebna

Što prvo uočiš kad nekoga vidiš? Odjeću, osmijeh, držanje…? Ili oči? Kaže se da su oči ogledalo duše. Iz pogleda najčešće uspijemo shvatiti kad nam netko laže, ali i kad je iskreno sretan. Sigurno znaš nekoga kome se, kad se smije, cakle oči i to je nevjerojatno lijepo. To je nešto što ne može proći nezapaženo.

I baš zato što oči toliko toga otkrivaju, pronašle smo jedan zabavan test. Fotografija ispod prikazuje sedam različitih boja očiju. Kratko ih pogledaj, a ona koja ti se najviše svidi, otkriva kakva ti je osobnost, odnosno što kod tebe prevladava.

U nastavku doznaj rezultate!

Ako ti se na fotografiji najviše sviđaju crne oči

Odmah su te privukle crne oči? U tom slučaju vjerojatno si trenutno zabrinuta, ali si ustrajnog duha. Možda te muče financijski problemi ili pak imaš problema u vezi. Moguće je i da se nisi pomirila s traumatičnim događajima pa to utječe na tvoju svakodnevicu. Život ti je trenutno buran i pun stresa, no svejedno 'žariš' i 'pališ'. Bez obzira na sve kroz što prolaziš, zadržavaš optimizam i odvažno koračaš. Znaš da život nije med i mlijeko, no stvari koje te sada muče uskoro bi se trebale posložiti. Bit ćeš ponosna na sebe.

Ako ti se na fotografiji najviše sviđaju smeđe oči (druge s lijeva)

Najljepše su ti smeđe oči, druge s lijeve strane? U tebi prevladava filozofski duh. Nije ti važno materijalno, ne zanimaju te ležerne i trivijalne teme nego u svemu tražiš dublje značenje. Voliš analizirati i propitkivati te nastojiš širiti spoznaje. Rasprave s prijateljima jedna su ti od najdražih aktivnosti.

Ako ti se na fotografiji najviše sviđaju plave oči

Plave oči jedne su najupečatljivijih pa ne čudi ako su te baš one 'osvojile' na ovoj fotografiji. Ako si ih odabrale, tobom pršti vedar duh. Ne samo to: strastvena si oko svega što radiš te si predana poslu. Kao rođena si za rukovodeće pozicije na kojima ćeš pokazati svoje sposobnosti, upravljati timom te projektima. Ono što zamisliš nastojiš i ostvariti.

Ako ti se na fotografiji najviše sviđaju oči boje lješnjaka

…obožavaš pomagati drugima, puna si empatije i strpljenja. Odlična si u komunikaciji s ljudima te sitnicom svima nastojiš uljepšati dan. Stoga se uključuješ u humanitarne akcije ili ih sama organiziraš. Nastojiš biti kotačić promjene – i to ti polazi od ruke.

Ako ti se na fotografiji najviše sviđaju jantarne (amber) oči

…tobom prevladava snažna intuicija. Imaš istančan predosjećaj kad će stvari dobro završiti, ali i kad će poći loše. 'Čitaš' ljude kao od šale te uvijek pogodiš kakav je tko. Vjeruješ si, a i drugima rado daješ dobre savjete. Što kažeš, to se i obistini.

Ako ti se na fotografiji najviše sviđaju zelene oči

Vedrog si duha i sretan je onaj tko se nađe pored tebe. Svima pristupaš s razumijevanjem i empatijom i ljudi ti vjeruju. Osjećaju se slobodni povjeriti ti se jer znaju da ih nećeš osuditi. Stoga ti se lako otvaraju. Predodređena si za poslove koji uključuju rad s ljudima, a ponajviše ugroženim društvenim skupinama. I onima kojima treba pomoći.

Ako ti se na fotografiji najviše sviđaju sive oči

Sive su oči zadnje u donjem redu, a ako su ti one favorit, tajanstvena si duša. Vjerojatno si introvert koji cijeni svoje vrijeme te uživa u vlastitom društvu ili društvu šačice odabranih. Baš i ne voliš s drugima dijeliti brige i probleme nego ih radije držiš za sebe. Pomno odabireš što ćeš reći prijateljima i poznanicima jer smatraš da nitko ne mora znati previše o tebi.