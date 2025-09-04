Viktorijanski šarm na stolu: Nova Zara Home kolekcija keramičkog posuđa
Jesen je vrijeme kada dom poprima toplinu i udobnost, a detalji koji unose nostalgiju i eleganciju posebno dolaze do izražaja. Ove sezone Zara Home predstavila je kolekciju posuđa inspiriranu viktorijanskim stilom – delikatne keramičke komade koji izgledom podsjećaju na bakine tanjure i starinske servise koje su obitelji brižno čuvale desetljećima.
Cvjetni uzorci u suptilnim nijansama smeđe, plave i maslinaste boje čine ove komade bezvremenskima. Oni nisu samo praktični, već i dekorativni, pa svaka trpeza dobiva posebnu dozu šarma i elegancije. Upravo ta kombinacija romantike prošlih vremena i suvremenog dizajna čini kolekciju jedinstvenom i savršeno uklopivom u različite interijere – od modernih minimalističkih do rustikalnih i tradicionalnih.
Ponuda ne staje na tanjurima. Zara Home kolekcija uključuje i zdjele, pladnjeve, jušnik i svijećnjak – komade koji mogu obogatiti svaki stol i istovremeno funkcionirati kao dekorativni detalji. Zdjele su, primjerice, dovoljno elegantne da mogu poslužiti i kao dekoracija sama za sebe, dok će svijećnjak dati dozu šarma svakom kutku doma.
Ako tražiš set posuđa koje će unijeti notu nostalgije u svakodnevicu, nova Zara Home kolekcija idealan je izbor. Ovi komadi podsjećaju na prošla vremena, ali s modernim dodirom – i baš zato imaju moć da postanu bezvremenski klasik u tvom domu.