Biraj pažljivo: 4 detalja koji mogu narušiti izgled dnevnog boravka

Dnevna soba je prostor opuštanja, razonode i druženja. Pri uređenju doma mnogi se trude što bolje urediti dnevnu sobu i dati joj vlastiti pečat. Ipak je to prostor u kojem ćeš – uz spavaću sobu – vjerojatno provoditi najviše vremena i važno je da je urediš u svom điru. Osim udobne garniture i fotelje, praktično je nabaviti stolić, ali i police na kojima ćeš čuvati važne sitnice, fotografije i knjige.

Ipak, poprilično je puno inspiracija za uređenje i čovjek se može lako izgubiti. No postoje određene stvari u uređenju koje ljudi ne primjećuju, a bilo bi dobro izbjegavati u dnevnoj sobi jer stvaraju nesklad. Stoga je dobro zastati i vidjeti imaš li sličnu situaciju u svom dnevnom boravku. Izdvajamo ih u nastavku, a ti sama procijeni slažeš li se s tim. Nas su, moramo priznati, iznenadili.

Loše obješene zavjese

Neki ih izbjegavaju, dok su kod drugih zavjese neizostavan detalj. Obožavatelji zavjesa tvrde da one podižu osjećaj topline i intimnosti pa pažljivo biraju boje i tkaninu. No pri uređenju dnevne sobe treba paziti kako vise. Zavjese koje vise do dna prozorske daske izgledaju čudno pa se bolje odlučiti za dužu varijantu – do poda. Također, sugeriraju da izbjegavaš mini rolete jer su zastarjele i lako se na njima skuplja prašina.

Prazni bijeli zidovi

Neutralne boje nekada su dobra opcija – primjerice ako ti odskaču od boje garniture ili elemenata. No odabereš li čistu bijelu, ubrzo bi mogla zažaliti tu odliku jer se na takvim zidovima vidi svaka mrlja ili otisak. To je loša opcija ako su ti djeca mala ili imaš kućne ljubimce, ali zapravo, bijele zidove trebat ćeš poprilično često obnavljati pa je bolje odabrati 'prljave' nijanse ili one s toplijim podtonom. To će tvom prostoru dati dašak topline, a stručnjaci savjetuju da se okreneš zemljanim tonovima – pa čak i boji kadulje. Čista bijela mogla bi biti dosadna.

Previše sive boje

A nije dobro ni cijelu dnevnu sobu pretrpati sivom. Ako ti je garnitura siva, razmisli o zidovima neke druge boje. Previše sive moglo bi negativno utjecati na tvoje raspoloženje, a ona često odiše oštrinom i korporativnim stilom – tvrde stručnjaci za Insider. Umjesto da cijelu prostoriju okitiš sivom, poigraj se smeđim i toplim neutralnim tonovima koji djeluju opušteno.

Tepih od zida do zida

Znamo da mnoge obitelji obožavaju tepihe. Oni su posebno bili popularni osamdesetih i devedesetih, no dizajnerski su se trendovi promijenili i sada više nije u modi stavljati tepihe koji pokrivaju doslovne sve prostorije u kući. Radije se odluči za male tepihe kojima ćeš 'začiniti' interijer i dati mu željenu toplinu. Također, preporuka je da težiš otvorenom i prozračnom prostoru. Ako si ograničena kvadratima, nemoj pretrpavati boravak, već investiraj u sklopljive i praktične komade koje možeš sastavljati po potrebi. I koji ti neće zauzimati previše prostora.

