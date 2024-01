U četvrtu sezonu 'Braka na prvu' stižu i Nikolina i Alen!

NIKOLINA DIANEŽEVIĆ (34)

Nikolina je snažna žena koja smatra da je gubljenje vremena plakati za izgubljenim tako da je nakon prekida posljednje duge veze odlučila ponajprije raditi na sebi. Tada je bila osoba koja je davala puno i uvijek stavljala partnera na prvo mjesto, što je i bio najvažniji razlog prekida. Provodi puno vremena na Baliju, bila je i u budističkom samostanu, gdje je meditirala i prakticirala jogu, a željela se preseliti u Tajland. Sezonski radi kao kuharica na brodu, a s obzirom na to da je surađivala na stvaranju pet kuharica, počela se baviti i fotografijom. Uz sve to, završila je školu za trenericu fitnessa! Budući da voli avanture, prijavila se u 'Brak na prvu' i želi pokušati pronaći ljubav, a gledateljima je poznata iz emisija 'Tri, dva, jedan - peci!' i 'Gospodin Savršeni.' Iskrenost, otvoren um i ljubaznost ono su što traži kod muškarca, a on mora imati samopouzdanje i strast za životom kao što je njezina prema motorima.

Foto: RTL

ALEN VLAHOVIĆ (28)

Jedno je sigurno - Alen je ambiciozan mladić! Diplomirao je novinarstvo i trenutno radi kao radijski voditelj na Happy FM-u te pjeva po klubovima i na vjenčanjima. Voli psihologiju, obožava prirodu i duge šetnje koristi kako bi razbistrio misli, a tijekom tih trenutaka pronalazi hrabrost za stvari koje nikada nije mislio da može učiniti. Ovaj je Zagrepčanin definitivno realist u ljubavnom životu - čim vidi da tu nema budućnosti, prekida odnos. Vjeruje da u današnje vrijeme nikako ne pomažu i društvene mreže jer se uvijek čini da negdje postoji netko bolji i veze su nekako postale površne. Preferira tamnopute, tamnokose egzotične ljepotice, ne voli puno šminke na ženama, no nema ništa protiv estetskih korekcija. A što bi mu trebalo da se zaljubi? Treba osjećati da može vjerovati partnerici i pokazati svoje pravo 'ja' pred njom.