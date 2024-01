Zagrepčani Klara i Filip spremni su za četvrtu sezonu 'Braka na prvu'!

KLARA KOKIĆ (25)

Djevojka iz Zagreba s kojom nema oklijevanja - uvijek će reći što misli i teško joj je sakriti emocije. Priznaje da je ponekad tvrdoglava i ima težak karakter, ali ako nije u pravu, ispričat će se. Voli misliti najbolje o drugima dokle god joj ne dokažu suprotno. U vezi su joj najbitniji međusobno poštovanje, komunikacija te obostrano ulaganje u odnos. Njezin idealan muškarac treba joj davati puno komplimenata i biti vrlo brižan - Klari male stvari puno znače. Voljela bi se osjećati sigurno i zaštićeno s partnerom, koji bi trebao biti vedar jer je i ona vesela, ali i ozbiljan ako je to potrebno. Za nju je ljubomora veliki minus u vezi, pogotovo ako je ekstremna, a najviše mrzi laži. Kaže da će se udati samo ako to bude jako željela, no to nikako nije obavezno za nju, a njezino sanjarenje o vjenčanju je klasično - s prijateljima i obitelji koji se svi dobro zabavljaju…

FILIP BELIĆ (32)

Filip je trener fitnessa i vozač taksija iz Zagreba. Filipova sestra, s kojom ima odličan odnos, smatra ga savršenim kandidatom za emisiju 'Brak na prvu' jer djeluje kao neosvojiv momak i zavodnik, a zapravo je emotivna osoba dobrog srca. A i Filip se ponosi svojim vrlinama - voli raditi, iznad svega cijeni iskrenost i vrlo je organiziran i discipliniran; kad nije na poslu ili treniranju, vrijeme provodi s prijateljima, igra videoigre, ode na piće ili odigra partiju bilijara. Kod veze mu je najvažnije da njegova partnerica nije ljubomorna i posesivna, a preferira sportske djevojke koje se brinu o svom tijelu i prehrani. Pušenje ne dolazi u obzir i nikada ne bi izlazio s djevojkom koja ima velik broj pratitelja na društvenim mrežama. Također ne preferira žene koje su imale mnogo prošlih veza, no ne smeta mu ako je djevojka imala estetske korekcije, sve dok ima lijepe zube. Filip želi da njegova partnerica bude najbolja verzija sebe.