Tko je Eileen Gu? Ledena princeza koja je pokorila svijet sporta i mode

Eileen Gu nije samo prvakinja; ona je pokretačica promjena, kulturni fenomen i uzor koji dokazuje da je moguće biti najbolji na više polja istovremeno, brišući granice između sporta, znanosti i glamura

Malo je sportaša koji s jednakom lakoćom dominiraju snježnim padinama, krase naslovnice modnih časopisa i briljiraju na jednom od najprestižnijih svjetskih sveučilišta. Eileen Gu, poznata i pod kineskim imenom Gu Ailing, fenomen je modernog doba. Sa samo 22 godine, ova američko-kineska skijašica slobodnim stilom nije samo najodlikovanija sportašica u povijesti svoga sporta, već i globalna ikona čiji utjecaj daleko nadilazi sportske arene. Njezina priča je priča o nevjerojatnom talentu, ambiciji, inteligenciji i vještom balansiranju između dvaju svjetova, američkog i kineskog, koji su je oblikovali.

Šest olimpijskih medalja za povijest

Sportski uspjesi Eileen Gu graniče s nevjerojatnim. Njezin pohod na olimpijsku vječnost započeo je na Zimskim olimpijskim igrama u Pekingu 2022. godine, gdje je kao 18-godišnjakinja postala najmlađa olimpijska pobjednica u slobodnom skijanju. Pred "domaćom" publikom osvojila je tri medalje: dva zlata (u disciplinama big air i halfpipe) te srebro (slopestyle), postavši prva skijašica slobodnim stilom kojoj je to uspjelo na jednim Igrama. Svijet je tada upoznao njezinu hrabrost, tehničku savršenost i sposobnost da izvede najzahtjevnije trikove, poput dotad rijetko viđenog double cork 1620 okreta.

Dominacija se nastavila i četiri godine kasnije, na Igrama u Milano-Cortini 2026. Gu je obranila naslov u halfpipeu, osvojivši svoje treće olimpijsko zlato, te je kolekciji dodala još dva srebra, u big airu i slopestyleu. Sa šest olimpijskih medalja iz isto toliko nastupa, Eileen Gu postala je najodlikovanija slobodna skijašica u povijesti Olimpijskih igara, nadmašivši sve konkurente u muškoj i ženskoj konkurenciji. Njezina sportska ostavština zacementirana je rekordima koji će se teško dostići.

Između dva svijeta

Rođena u San Franciscu od majke Kineskinje i oca Amerikanca, Gu je odrasla uronjena u obje kulture. Odgojile su je majka Yan Gu, bivša instruktorica skijanja i uspješna investitorica, i baka. Tečno govori engleski i mandarinski, a ljeta je provodila u Pekingu. Upravo ta dvojnost identiteta definirala je njezin put. Godine 2019., s petnaest godina, donijela je odluku koja je uzburkala sportski i politički svijet: odlučila je na natjecanjima predstavljati Kinu, domovinu svoje majke.

Svoju odluku objasnila je željom da "inspirira milijune mladih ljudi" u Kini i da kroz sport gradi mostove razumijevanja među nacijama. "Kad sam u SAD-u, ja sam Amerikanka. Kad sam u Kini, ja sam Kineskinja", poznata je njezina izjava koja najbolje sažima njezin identitet. Iako je odluka izazvala kontroverze, posebno s obzirom na to da Kina službeno ne dopušta dvojno državljanstvo, Gu je ostala čvrsta u svom stavu, vješto navigirajući kroz geopolitičke napetosti.

Više od sportašice: Studentica Stanforda i modna ikona

Ono što Eileen Gu izdvaja jest činjenica da njezini talenti nisu ograničeni samo na snijeg. Izvanredna je studentica prestižnog Sveučilišta Stanford, gdje studira međunarodne odnose, a na prijemnom SAT testu ostvarila je gotovo savršen rezultat od 1580 od mogućih 1600 bodova. Dio studija provela je i na razmjeni na Oxfordu.

Istovremeno, izgradila je zavidnu karijeru u svijetu visoke mode. Kao članica agencije IMG Models, krasila je naslovnice časopisa Vogue, Elle, Harper’s Bazaar i GQ. Postala je ambasadorica luksuznih brendova kao što su Louis Vuitton, Tiffany & Co., IWC Schaffhausen i Porsche. Redovita je gošća na Tjednu mode u Parizu i prestižnoj Met Gali, gdje se snalazi jednako prirodno kao i na snježnom poligonu. Njezin stil i pojava učinili su je miljenicom modne industrije i jednom od najprepoznatljivijih sportašica na svijetu.

Tvornica novca na skijama

Vrhunski sportski rezultati i globalna popularnost pretvorili su Eileen Gu u jednu od najplaćenijih sportašica današnjice. Prema Forbesu, u 2025. godini zaradila je procijenjenih 23,1 milijuna američkih dolara, što ju je smjestilo na četvrto mjesto na svijetu. Zanimljivo je da najveći dio njezinih prihoda ne dolazi od novčanih nagrada s natjecanja, već od unosnih sponzorskih ugovora s desecima brendova u Kini i na Zapadu, uključujući Red Bull, Anta Sports i Bank of China.

Njezin cilj, kako sama kaže, jest ostvariti "globalno koristan utjecaj". Jedan od pokazatelja da u tome uspijeva jest podatak kineske vlade da se više od 300 milijuna ljudi počelo baviti zimskim sportovima od njezina trijumfa u Pekingu.

