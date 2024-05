Nova slovenska hit-serija 'Skriveno u raju', dijelom snimana i u Istri, sinoć je započela s emitiranjem na RTL-u, a brojnim gledateljicama za oko je najviše zapeo lik atraktivnog instruktora ronjenja Dine. Serija je na rasporedu od ponedjeljak do petka u 20.15 sati, a 24 sata prije prikazivanja na televiziji nova epizoda dostupna je i na platformi Voyo.

Među sjajnom glumačkom ekipom serije 'Skriveno u raju', našla su se i trojica hrvatskih glumaca. Osim priznatih i nagrađivanih glumačkih imena Alena Šalinovića i Aleksandra Cvjetkovića, svoje mjesto u seriji našao je i mladi Makaranin Matino Antunović.

Iza ovog talentiranog 32-godišnjeg glumca brojni su kazališni, ali i nekoliko većih televizijskih angažmana. Gledatelji RTL-a sjećaju ga se najbolje iz serije 'San snova', gdje je glumio Dizela, igrača NK Croatije, a sada će ga imati prilike gledati i u novoj seriji 'Skriveno u raju'.

Matino u seriji glumi Dinu, atraktivnog instruktora ronjenja i najvećeg zavodnika u kampu Paradiso čiji je vlasnik njegov rođak Hrvoje (Alen Šalinović). Uz to, u vezi je s glavnom protagonisticom, mladom biologinjom Larom (Gaja Filač), no itekako mu gode pogledi i komplimenti ostalih djevojaka koje svakodnevno susreće, i nije mu problem flertati sa svakom od njih, čak i pred Larinim očima. Upravo stoga njihov je odnos prepun ljubomornih iskrica. Kad na ljetovanje u Paradiso stigne mladi student medicine iz Ljubljane Mark Steiner (Matej Zemljič) i zaljubi se u Laru, Dino će biti spreman na sve kako bi ga odvojio od nje te pokaže da je na svom teritoriju on najveća faca i spreman je dobiti ono što želi.

„Dino je temperamentni mladić s mora. Vođen je nekakvim prkosom i inatom kroz život. Želi biti pobjednik, ljubomoran je, ali zapravo je jako dobar. Neke njegove akcije i nepromišljene odluke čine ga takvim da djeluje negativno", objašnjava Matino.

Foto: RTL

Zanimljivo je da se, za razliku od drugih glumaca, Matino za ovu ulogu morao potpuno fizički transformirati, ali i proći tečaj ronjenja kako bi što uvjerljivije gledateljima prenio svoje morske avanture.

„Uloga Dine za mene je bila zanimljiva jer sam morao proći fizičku transformaciju na prijedlog produkcije. Počeo sam trenirati i dobio 10 kilograma mišića, što je za mene tada bilo nemoguća misija, ali eto, dogodilo se i nakon toga sam nastavio s treniranjem. Kako je Dino instruktor ronjenja, morao sam proći tečaj ronjenja što mi je isto bilo jedno odlično iskustvo. Tek tada, kada sam bio dolje pod vodom, imao sam osjećaj da osjećam taj lik i njegov život, što mi je dalo totalno novu dimenziju lika", otkriva.

Matino, porijeklom iz Makarske i odmalena okružen morem, priznaje kako nije imao problema poistovjetiti se s likom i njegovim temperamentom.

„Obojica smo ljudi s mora, to mi je odmah bila poveznica gdje sam se mogao lako unijeti u taj lik. Ono što mi je bilo zapravo najljepše od svega je što smo snimali na tim predivnim lokacijama u Istri i definitivno s ekipom iz snova. Jednostavno poželiš to raditi stalno. Mi smo tamo spavali, bili bi tamo po osam dana u komadu, pa se vratiš u Zagreb dan-dva i opet dolje. Baš kao na ekskurziji. Predivno iskustvo“, ističe Matino.

U kakve će se sve nevolje uplesti instruktor Dino tijekom ljetovanja i kako će izgledati ovaj ljubavni trokut u kampu Paradiso, pokazat će nova epizoda serije 'Skriveno u raju' od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.