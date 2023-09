Život im se iz korijena promijenio zahvaljujući jednom showu

Do početka showa 'Superstar' ostalo je još svega nekoliko dana, jer novi RTL-ov glazbeni spektakl na rasporedu je već ove subote, 23. rujna u 20.15 sati, a cijele epizode showa bit će dostupne i na streaming platformi Voyo, i to 24 sata prije emitiranja na televiziji.

Ovo glazbeno putovanje talentiranih kandidata započet će audicijama na kojima će morati dati sve od sebe i svojim izvedbama očarati sjajni žiri u sastavu Severine, Tončija Huljića, Filipa Miletića i Nike Turković.

A znaš li tko je tvorac showa 'Superstar' i koja je povijest ovog glazbenog spektakla? Sve je počelo zahvaljujući britanskom televizijskom i filmskom producentu i talent menadžeru Simonu Fulleru. On je 2001. stvorio televizijski format 'Idol' iz kojeg je nastalo više od 100 verzija glazbene emisije, među kojima su najpoznatije svakako Američki Idol i britanski Pop Idol. A sada stiže i naš 'Superstar'.

Inačice showa producirane su u čak 56 zemalja diljem svijeta, a preko 3 milijarde ljudi u vrtoglavih 150 zemalja svijeta dobilo je priliku pogledati barem jednu sezonu showa. Iz 'Američkog idola' poniknule su mnoge zvijezde, od Kelly Clarkson do Adama Lamberta kojima se život promijenio iz korijena zahvaljujući upravo ovom showu.

Adam Lambert

Prije svog nastupa u osmoj sezoni 'Američkog Idola', Adam Lambert bio je relativno nepoznat izvođač koji se nastojao probiti na glazbenoj sceni. Iako nije osvojio prvo mjesto, njegov nevjerojatan vokalni raspon i scenska prisutnost nisu prošli nezapaženo. Nakon showa, Adam je postao globalna senzacija. Poznat je po svojim različitim glazbenim stilovima, a ovaj show nije samo pokrenuo njegovu karijeru, već mu je dao i priliku da postane jedan od najuspješnijih izvođača današnjice. Adam je danas zamijenio legendarnog Freddiea Mercuryja i nastupa s grupom Queen.

Kelly Clarkson

Kelly Clarkson je pobjednica prve sezone 'American Idola' i danas jedna od najpoznatijih glazbenica na svijetu. Njezina pjesma 'A Moment Like This' odmah je postala globalni hit, a njezin prvi album 'Thankful' zabilježio je ogromne prodajne brojke. Danas, s osam studijskih albuma, tri Grammyja i mnogim drugim nagradama, Kelly je postala prava glazbena ikona. Također je uspješna glumica i televizijska voditeljica, a od 2019. vodi 'Kelly Clarkson Show'.

Jennifer Hudson

Iako nije osvojila 'American Idol', Jennifer Hudson definitivno je postala jedna od najuspješnijih svjetskih zvijezda nakon ovog showa. Nakon što je ispala iz showa, Jennifer je osvojila Oscara za svoju ulogu u filmu 'Dreamgirls'. Njena karijera uključuje brojne filmske uloge i glazbene nagrade, uključujući Grammyja, a upravo je njezina priča pravi primjer kako ovaj glazbeni spektakl može biti odskočna daska za uspješnu karijeru.

Loreen

Švedska predstavnica Loreen, koja je drugi put u životu odnijela pobjedu na Euroviziji i time postala prva ženska osoba koja je to postigla, 2004. godine sudjelovala je u švedskom 'Idolu' te na kraju završila na četvrtom mjestu. Loreen je u Idolu nastupila s pjesmom Alicije Keys 'If I Ain’t Got You' te već tada pridobila simpatije publike.

Novi glazbeni megaspektakl 'Superstar' na rasporedu je već u subotu, 23. rujna u 20.15 sati na RTL-u. Cijele epizode showa bit će dostupne i na streaming platformi Voyo, i to 24 sata prije emitiranja na televiziji, a mi jedva čekamo vidjeti tko će sve dobiti priliku ostvariti svoje glazbene snove, ali i osvojiti vrijednu nagradu od 50 tisuća eura!

