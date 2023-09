Vanessa Kralj: 'Najviše slušam Severinu. Odrasla sam uz njezine pjesme'

Nastup Vanesse Kralj oduševio je žiri, ali i publiku. Reakcije se nižu na nastup ove djevojke koja je stigla iz Austrije, a prijavila se kako bi ostvarila san o bavljenju glazbom. "Oduvijek sam htjela biti pjevačica na velikim pozornicama i mislim da je tu velika šansa da se to dogodi", otkrila je prije negoli je izašla pred žiri. Predstavila se pjesmom 'Dajem ti rič' grupe Dalmatino, a usto je zasvirala i klavir. Cijeli nastup ove mlade djevojke pogledajte na platformi Voyo.

"Slatka, emotivna, plaha i talentirana", "divno pjeva", "svaka čast", "bezvremenski talent", "predivan glas", "posebna si", hvalili su je u komentarima na društvenim mrežama.

Žiri je u prvoj epizodi također naveliko hvalio Vanessu te su zaključili kako ima sve što je potrebno da postane prvi hrvatski Superstar!

Nika je zasuzila na Vanessin nastup, a Severina joj je zapljeskala: 'Super ti stoji klavir', jasna je bila pjevačica. "Cijelo vrijeme sam se smješkao, veći dio pjesme, podsjetila si me na Miju Dimšić, iako imaš drugačiji stil. Najviše me kupilo to što imaš veliku emociju, isijava kroz tu tvoju simpatičnost", zaključio je Tonči. Vanessa je dobila od žirija četiri 'DA' te je tako ušla u drugu fazu natjecanja. Pozivom voljenoj baki, uz zagrljaje cijele obitelji - proslavila je prolazak dalje.

U intervjuu za RTL.hr otkrila je kako joj je jedna članica žirija posebno draga.

"Najviše slušam Severinine pjesme. Odrasla sam uz nju", rekla je Vanessa te nabrojala još nekoliko pjesama i izvođača koji su joj posebno dragi:

"Heroj ulice od Prljavog kazališta, Kada me dotakne Parni valjak, Dođi Parni valjak, Queen 'Don't stop me now', ABBA 'Mamma mia' te Matija Cvek", zaključila je.

