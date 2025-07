Horoskop za nedjelju: Strijelci će biti emotivni, lavovi pazite na prehranu

Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovu nedjelju

Ovan

LJUBAV: Kako dan bude odmicao, vi ćete biti sve nježniji i emotivniji. Plima osjećaja u vama učinit će da blistate. POSAO: Umjetnici će danas biti posebno nadahnuti za velika i kvalitetna djela. Za sve vrijedi da se treba malo bolje organizirati. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite dosljedni sebi.

Bik

LJUBAV: U osobnim odnosima danas bi moglo doći do nezadovoljstva jer vam niz okolnosti neće ići na ruku. POSAO: U lijepo organiziran posao pokušat ćete unijeti neke nove i napredne ideje. Mlade osobe bolje će ih prihvaćati. ZDRAVLJE&SAVJET: Bit će nervoze i frustracija.

Blizanci

LJUBAV: Danas bi moglo doći do zbrke u verbalnoj komunikaciji između vas i voljene osobe. Uz to ćete djelovati i pomalo grubo. POSAO: U poslovima s ljudima bit ćete uspješni bez obzira na to što će vas neki suradnici i dalje živcirati. ZDRAVLJE&SAVJET: Kontrolirajte se.

Rak

LJUBAV: Ne postoji recept za savršenu vezu, ali vrijedi pravilo da treba biti iskren i pošten u osobnim odnosima. POSAO: Bit će vam teško surađivati s drugima jer ćete se osjećati zakinuto. Najbolje će proći oni koji rade sami. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne petljajte i ne žurite.

Lav

LJUBAV: Vaši privatni odnosi razvijaju se povoljno po vas. Nemojte previše analizirati ni zahtijevati, dobro je i ovako. POSAO: Bez obzira na to što i dalje trpite male stresove od strane nadređenih, danas ćete čak biti i protežirani. Kontradiktorno je, ali istinito. ZDRAVLJE&SAVJET: Pazite na svoj jelovnik.

Djevica

LJUBAV: Iskrenost i stabilnost koja postoji u vašoj vezi garancija je da ćete bez problema svladati i male tekuće prepreke. POSAO: Danas će vam dan biti šaren. Bavit ćete se područjima gdje treba brzo djelovati, ali i temama koje se razvijaju dugoročno. ZDRAVLJE&SAVJET: Povedite se za svojim ciljevima.

Vaga

LJUBAV: U popodnevnim satima doći će do više otvorenosti između vas i voljene osobe. Ako se udvarate, postat ćete pričljiviji. POSAO: Kod nekih će doći do okrupnjavanja posjeda ili zarade koja će im se činiti kao pravo malo bogatstvo. ZDRAVLJE&SAVJET: Neki razmišljaju o dijeti.

Škorpion

LJUBAV: Poznanstvo s osobom koja nije iz vašeg podneblja moglo bi vam zagolicati maštu. Neki će pokazati svoju naklonost. POSAO: Sve će se vrtjeti oko drugih, a vi ćete to trebati prihvatiti. Povezat ćete se s novim i naprednim idejama. ZDRAVLJE&SAVJET: Sad znate što želite.

Strijelac

LJUBAV: Izgledan je vrlo ugodan i emotivan susret s prijateljima ili vama dragim ljudima. Veza vam se razvija dobro. POSAO: Svoje ideje prezentirat ćete oprezno, poučeni prijašnjim iskustvima. Ipak, možete biti malo smjeliji. ZDRAVLJE&SAVJET: Neujednačenost u navikama.

Jarac

LJUBAV: S voljenom osobom pokušat ćete obnoviti stari hobi koji će vam obojima činiti zadovoljstvo. POSAO: Da bi postigli kompromis s nekim od kolega, pozovite se na stabilna i dugotrajna postignuća u poslu. ZDRAVLJE&SAVJET: Bit ćete spretni i snalažljivi.

Vodenjak

LJUBAV: Danas ćete se osjećati vrlo stabilno, a iz vas će zračiti tolika količina samopouzdanja da ćete moći postići sve što poželite. POSAO: Analizirat ćete opcije ulaganja i razvoja posla na dobrim financijskim temeljima. ZDRAVLJE&SAVJET: Poradite na svojoj iskrenosti.

Ribe

LJUBAV: Vaša ljubavna veza lijepo će napredovati unatoč vašem povremenom nestrpljenju. Okolnosti će vam pomoći. POSAO: Povedite se za svojim znanjem i kreativnim idejama. Neće vas iznevjeriti, nego izvesti na pravi put. ZDRAVLJE&SAVJET: Izađite drugima u susret.

