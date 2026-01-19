Što je 'in' u uređenju doma u 2026.? Donosimo najvažnije trendove

U 2026. godini uređenje interijera stavlja naglasak na osjećaj doma, toplinu i autentičnost. Nakon godina minimalizma koji je često bio hladan i strog, novi trendovi donose mekše linije, bogatije teksture i prirodne materijale koji prostoru daju karakter. Interijeri postaju osobniji, slojevitiji i prilagođeni stvarnom životu, s fokusom na udobnost, održivost i dugoročnu estetiku, a ne prolazne vizualne efekte

Nakon godina dominacije strogog minimalizma i hladnih, neutralnih paleta, svijet dizajna interijera ulazi u uzbudljivu novu eru. Godina 2026. donosi hrabar zaokret prema prostorima koji su istovremeno osobni, udobni i duboko povezani s prirodom. Više se ne radi samo o estetici koja izgleda dobro na fotografijama, već o stvaranju domova koji odražavaju našu osobnost, pričaju priču i pružaju utočište u sve digitaliziranijem svijetu. Glavne smjernice su autentičnost, održivost i povratak ručnom radu, s naglaskom na taktilnim iskustvima i osjetilnoj ugodi.

Održivost kao nova definicija luksuza

Koncept održivosti u 2026. godini nadilazi recikliranje i korištenje bambusa. Sada je riječ o dugovječnosti, kvaliteti izrade i materijalima koji s vremenom postaju ljepši. Sve je veći otpor prema "brzom" namještaju, a u fokus dolaze komadi s transparentnim podrijetlom, izrađeni da traju generacijama. Raste potražnja za antikvitetima i vintage namještajem koji unose karakter i patinu u prostor. Umjesto masovne proizvodnje, cijeni se hiperlokalna izrada, gdje majstori otpadne materijale pretvaraju u jedinstvene i trajne predmete. Osim toga, naglasak je na zdravlju i dobrobiti unutar doma, što se očituje u korištenju prirodnih mineralnih boja koje omogućuju zidovima da "dišu" i poboljšavaju kvalitetu zraka.

Toplina prirodnih materijala i zemljanih tonova

Hladni sivi tonovi definitivno ustupaju mjesto toplijim, zemljanim paletama. Boje gline, terakote i hrđe unose toplinu i sofisticiranost, posebno u prostorima s obiljem prirodnog svjetla. Ove nijanse stvaraju ugodnu i prizemljenu atmosferu, a izvrsno se kombiniraju s tamnozelenim i ponoćno plavim tonovima. Drvo se vraća na velika vrata, no ovoga puta u tamnijim, bogatijim tonovima i s naglašenim karakterom. Bilo da se radi o kuhinjskim elementima, namještaju ili oblogama, preferiraju se organski, zaobljeni i fluidni oblici koji podsjećaju na prirodne siluete. Teksture koje oponašaju prirodu, poput zidova s reljefom kore drveta ili tepiha koji podsjećaju na travu povijenu vjetrom, postaju ključni element za stvaranje osjetilno bogatog prostora.

Raskoš oblika i dašak drame

Dizajn u 2026. godini slavi odvažnost i osobni izričaj. Jedan od najistaknutijih trendova je "debeli" namještaj, odnosno predimenzionirane i raskošne sofe i fotelje koje postaju skulpturalni elementi u prostoriji. Osim udobnosti, njihov cilj je stvoriti dramatičan vizualni dojam. Istovremeno, raste popularnost "teatralnih" interijera, nadahnutih scenografijom. To se postiže korištenjem tamnih, zasićenih boja, slojevitim uzorcima i teksturama te efektnom rasvjetom. Odmak od otvorenih tlocrta također je primjetan; sve se više teži jasno definiranim prostorijama s određenom namjenom, što pridonosi osjećaju intimnosti i funkcionalnosti.

Spoj tehnologije i ljudskog dodira

Iako tehnologija postaje sve integriranija u naše domove, ona je sve "nevidljivija". Pametni sustavi za rasvjetu i kućanski aparati dizajnirani su tako da se neprimjetno stapaju s interijerom. Zanimljiv je i razvoj algoritamske ergonomije, gdje se podaci o držanju tijela koriste za dizajniranje namještaja koji pruža optimalnu potporu. Ipak, kao protuteža visokoj tehnologiji, javlja se snažna čežnja za autentičnošću i ljudskim dodirom. Trendovi poput "slobodoručne umjetnosti", gdje se na zidovima i tkaninama vide potezi kista, ili vezenja na drvu, slave nesavršenost i jedinstvenost ručnog rada. Hiperpersonalizacija postaje vrhunac luksuza; namještaj se izrađuje po mjeri kako bi ispričao osobnu priču vlasnika.

Pexels

Na kraju, interijeri u 2026. godini postaju osobna platna. Manje se radi o slijepom praćenju trendova, a više o stvaranju prostora koji nas ispunjava, pruža utjehu i odražava ono što uistinu jesmo. To je povratak temeljima: kvaliteti, udobnosti i priči koja stoji iza svakog predmeta u našem domu.