Stiže nova sezona 'Gradi(ONE)'! Voditeljica otkrila: 'Odrasla sam uz tatu na gradilištima'

Nova sezona emisije 'Gradi(ONA)' stiže na RTL u subotu, 12. travnja od 10.45 sati. Voditeljica Ana-Marija Percaić najavljuje niz noviteta u četvrtoj sezoni popularnog showa o gradnji i uređenju.

Popularna 'Gradi(ONA)' osvojila je gledatelje tijekom tri sezone prikazivanja na RTL-u autentičnim prikazom procesa stvarne gradnje - od temelja do posljednjeg detalja tijekom uređenja interijera. Ovosezonska 'Gradi(ONA)' donosi projekt stvaranja moderne kuće za odmor, smještene na samoborskim brežuljcima. Kroz devet epizoda gledatelji će imati priliku pratiti cijeli proces.

"Čeka nas prava graditeljska avantura - i to od samog početka! Bit će to pravi vodič za sve koji sanjaju o svojoj kući, pratit će cijeli projekt, od traženja zemljišta do izrade projekta, preko ishođenja svih potrebnih dozvola, pa sve do same gradnje. Ljude vodimo kroz cijelu pustolovinu procesa gradnje. Ova sezona bit će puna dinamike i novih izazova, a gledatelji će imati priliku vidjeti koliko sve to može biti uzbudljivo i, naravno, ponekad komično", otkrila je Ana-Marija Percaić.

Foto: RTL

Nova sezona donosi i četiri nove rubrike koje će gledatelje educirati o procesu gradnje doma iz snova. 'How to/How not to rubrika je u kojoj će gledatelji naučiti pravilno izvesti najčešće 'uradi sam' popravke. Naučit će i izbjeći najčešće pogreške. 'Mate(reality)' stručna je rubrika u kojoj 'Gradi(ONA)' ulazi dublje u svijet materijala, a 'Velike legende' posvećene su majstorima koji iza sebe imaju tisuće kvadrata, a još više anegdota i znanja koje je nemoguće naći u priručniku. 'Art i ONA' rubrika je kroz koju će gledatelji upoznati suvremene umjetnike, ljude koji unose dušu u svaki interijer.

Foto: RTL

Voditeljica Ana-Marija Percaić uzbuđena je zbog četvrte sezone emisije koja je autentična kronika stvaranja doma, snimana na terenu, sa svim pravim izazovima koje taj proces donosi. Ljubav prema arhitekturi, dizajnu i gradnju za Ana-Mariju je počela još od malih nogu. "Moj tata je bio u građevini, pa sam odrasla uz njega, na gradilištima i među alatima. Kroz godine, taj svijet gradnje postao je moja velika ljubav, a emisija poput 'Gradi(ONE)' bila je prirodan nastavak toga. Naravno, osim što me jako veseli dizajn interijera, uvijek naglašavam da gradnja nije samo stvar talenta i volje – ona traži i stručnost. Zato već dvije sezone surađujemo s Urbanim idejama, koji vode cijeli projekt, nadziru gradilište i savjetuju nas na svakom koraku. Bez struke, nema dobrog rezultata. To je nešto što uvijek želim prenijeti gledateljima", zaključila je Percaić.

Nova sezona 'GradiONE' stiže u subotu, 12. travnja od 10.45 sati na RTL-u, a 24 sata ranije dostupna je i na platformi VOYO!