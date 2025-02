Šest žena se zabavilo i slikalo u 'The Art of Fun' studiju, a sada vodimo 10 čitateljica u ludi provod

U središtu Zagreba, u kreativnoj oazi "The Art of Fun", šest žena iz naše redakcije odlučilo je provesti nezaboravno popodne ispunjeno bojama, smijehom i dobrom energijom. Vrlo rijetko imamo vremena za opušteni razgovor pa smo odlučile kvalitetno provesti zajedničko vrijeme. I zato je odlazak na zabavno slikanje nakon radnog vremena, jedne obične srijede, bio upravo ono što nam je trebalo. Krenule smo nakon posla potražiti boju i zabavu!

"The Art of Fun" je studio u kojem mogu slikati svi, od najmlađih do najstarijih, i ono što je najvažnije nitko se neće bojati kista jer se u ovom studiju boje razlijevaju, ali i puca iz pištolja. Nakon ove jedinstvene zabave nastale su odlične slike, a svi smo se osjećali poput veselih umjetnika jer se radi o nevjerojatnoj kombinaciji zabave i umjetnosti.

U šarenom "The Art of Fun" studiju dočekali su nas umjetnica Alana i vlasnik Martin Lešković i već na prvu oduševili - opuštenim pristupom, osmijehom, ali i nevjerojatnim prostorom. Svaki dio prostora je prepun boja i slika, ali ništa nije strogo i jasnih linija. Sve je izgledalo kao da smo ušli u neki dječji svijet i upravo zato nikoga nije bilo strah te velike riječi "slikanje". Neke od nas dodir s bojama imale su zadnji put u osnovnoj školi pa se čak pojavila i mala panika. No, Alana i Martin opušteno su nam objasnili da kod njih slikaju baš svi, a da nude dvije tehnike. Slike nastaju bez kistova uz plastične čašice, izlijevanje boja, balone i pucanje.

Foto: Privatni album

Prva je tehnika Fluid Art gdje svatko dobije posebnu sliku s fantastičnim uzorcima, a stvara se pomoću boja na bazi vode, silikona i plamena. I mi smo isprobale ovu tehniku, a sve počinje kada svatko izabere svoje boje za sliku. I zatim polako slaže boje na platno, naravno u našem slučaju prvu sliku smo napravile uz puno razgovara, smijeha i raznih dobacivanja. A neke su malo i zaplesale jer su Alana i Martin pripremili i odličnu muziku. Na trenutke se pojavila i mala panika da ima previše boje na platnu, da boje nisu kompatibilne i da će sve na kraju izgledati loše. No na kraju smo ipak sve bile oduševljene jer su bez kistova nastale predivne slike.

Pucanje, baloni, smijeh i slike

Druga tehnika Shoot+Spin je potpuna zabavna, kao da smo u istom trenutku bile i kauboji i umjetnice jer slike nastaju tako da se airsoft pištoljem puca u balone napunjene bojom. Stvorile smo apstraktne slike uz puno buke i smijeha jer smo bile potpuno uzbuđene. Svaka od nas pokušala je pogoditi balone, a druge su je bodrile, ali i snimale neke vrlo smiješne situacije i izraze lica. Atmosfera je bila toliko opuštena da smo se sve osjećale kao dio male umjetničke zajednice. Osim slikanja, bilo je vremena i za razmjenu iskustava, smijeh i, naravno, puno fotografiranja gotovih radova.

Svaka od nas je zaključila da će se ponovno vratiti s nekom dragom osobom, ali da je to upravo ono što želimo pokloniti našim čitateljicama za Dan žena. Živimo u zahtjevnom i brzom vremenu u kojem ponekad zaboravimo kako se opustiti i koliko su važna nova iskustva. Upravo zato tebe i tvoju prijateljicu vodimo 5. ožujka na slikanje u "The Art of Fun". Dovoljno je da posjetiš naš Instagram i napraviš nekoliko klikova.