Težak život i borbe s demonima: Ove slavne osobe borile su se sa shizofrenijom

Shizofrenija je kronična bolest koja utječe na mozak i ponašanje, a jedan posto svjetske populacije bori se s njom. Ljudi koji imaju ovu bolest često čuju glasove, imaju psihoze (gube osjećaj za stvarnost) i halucinacije, neorganizirano govore te imaju poremećaje u ponašanju. Također često vjeruju da im netko čita ili kontrolira misli i vjeruju u zavjere odnosno im netko želi učiniti nešto loše. U slučajevima kada se ne liječi shizofrenija može jako utjecati na sve segmente života. Simptomi obično započinju u adolescenciji ili ranoj odrasloj dobi, a postoji nekoliko faza bolesti. U nekim slučajevima ljudi koji boluju od shizofrenije mogu satima sjediti bez govora ili micanja.

Danas ipak postoje lijekovi koji mogu pomoći oboljelima, ali ljudi koji ranije bolovali od ove bolesti imali su puno više problema. Ova mentalna bolest utječe na sve segmente života, a zbog toga oboljeli često nisu u mogućnosti raditi ili obavljati obične aktivnosti u svakodnevnom životu. I mnoge slavne osobe bolovale su od ove bolesti i zbog toga imali vrlo teške živote, iako su mnogi od njih ostavili veliki trag u umjetnosti i znanosti. U nastavku otkrij koje slavne osobe su imale težak život upravo zbog ove bolesti:

POGLEDAJ VIDEO: Kako nam priroda može pomoći da poboljšamo psihofizičko zdravlje?

Veronica Lake

Veronica Lake bila je jedna od najvećih zvijezda starog Hollywooda, a poznata je po ulogama u noir filmovima poput "The Blue Dahlia" i "Saigon". Bila je seks simbol svog vremena s prepoznatljivom plavom kosom i zavodničkom pogledom, ali iza kamere se borila s demonima. Shizofrenija joj je dijagnosticirana dok je bila dijete, a borila se s njom tijekom cijelog života. Imala je i problema s alkoholizmom što je utjecalo na njezinu karijeru koja završila vrlo rano. No i danas je ostala jedna od najpoznatijih filmskih plavuša.

Vincent van Gogh

Jedan od najvećih slikara svih vremena imao je težak život, a kasnije je utvrđeno da je bolest bila razlog. Zbog toga što je poznato da je imao halucinacije i čuo glasove mnogi povjesničari se slažu da je genijalni slikar Vincent van Gogh imao shizofreniju. Također je imao u psihotične epizode posebno izražene tijekom dvije posljednje godine života. No bez obzira na sve poteškoće s kojima se borio uspio je ostaviti više od dvije tisuće nevjerojatnih umjetničkih djela.

John Nash

Matematičar John Nash cijeli se borio život sa shizofrenijom, a njegova priča bila je inspiracija za film "A Beautiful Mind" iz 2001. godine. Tijekom života nije puno govorio o privatnom životu, ali je pisao je o svojoj bolesti. Iako su ga pratile paranoidne epizode uspio je svijetu pokazati svoju matematičku genijalnost za što je dobio prestižne nagrade tijekom života.

Gene Tierney

Američka zvijezda četrdesetih i pedesetih godina prošlog stoljeća poznata je po filmovima "Laura" i "Leave Her to Heaven". No pedesetih godina dijagnosticiran joj je shizofrenija, a tijekom liječenja dobila je 30 elektroterapija. Pokušala je pobjeći iz bolnice jer je vjerovala da joj odmažu. No uhvaćena je i vraćena na terapiju, a nakon ovog teškog iskustva borila se protiv ovakve vrste liječenja.

Spisateljica, umjetnica i modni ikona 1920-ih bila je udana za velikog pisca F. Scotta Fitzgeralda. Tijekom njihovog nesretnog braka, Zelda je imala nekoliko slomova i dijagnosticirana joj je shizofrenija. Posljednja dva desetljeća života puno vremena je provela u psihijatrijskim bolnicama. Umrla je 1948. u požaru bolnice, a imala je 47 godina.

Jack Kerouac

Jednom od najvećih američkih pisaca 20. stoljeća, Jacku Kerouacu, vrlo je rano dijagnosticirana shizofrenija. Dijagnozu je dobio s 21. godinom u mornarici. Nakon što je otpušten, Kerouac je postao jedan od najslavnijih autora svih vremena. No zbog prekomjernog konzumiranja alkohola i opijata prerano je umro, sa samo 47 godina. Mnogi vjeruju da je pokušao ublažiti simptome bolesti.